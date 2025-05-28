شركة طيران سعودية تستأنف رحلاتها إلى سوريا في هذا التاريخ

أعلن المدير التنفيذي لشركة طيران " " ستيفن غرينواي اليوم الأربعاء أن الشركة قد تستأنف تسيير رحلاتها إلى في المقبل.

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وقال غرينواي من العاصمة ، حيث أعلن عن صفقة لاستئجار طائرتين من شركة "سيبو " الفلبينية: "حصلنا على الموافقات الأسبوع الماضي لتسيير رحلات إلى سوريا… نتأهب لذلك انطلاقها في تموز".