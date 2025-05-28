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إقتصاد

شركة طيران سعودية تستأنف رحلاتها إلى سوريا في هذا التاريخ

Lebanon 24
28-05-2025 | 05:32
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أعلن المدير التنفيذي لشركة طيران "أديل" السعودية ستيفن غرينواي اليوم الأربعاء أن الشركة قد تستأنف تسيير رحلاتها إلى سوريا في تموز المقبل.
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وقال غرينواي من العاصمة الفلبينية مانيلا، حيث أعلن عن صفقة لاستئجار طائرتين من شركة "سيبو باسيفيك" الفلبينية: "حصلنا على الموافقات الأسبوع الماضي لتسيير رحلات إلى سوريا… نتأهب لذلك على أمل انطلاقها في تموز".
 
وبذلك تنضم الشركة السعودية للرحلات الاقتصادية إلى مجموعة من شركات الطيران الأجنبية التي استأنفت رحلاتها إلى دمشق مع قرارات رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عنها. (روسيا اليوم) 

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