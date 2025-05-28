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عربي-دولي

كلام جديد عن ترامب.. ماذا قال مساعد بوتين؟

Lebanon 24
28-05-2025 | 06:57
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قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يفتقر للقدر الكافي من المعلومات حول المواجهة بين روسيا وأوكرانيا.
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وذكر أوشاكوف أن ترامب لا يتلقى معلومات كافية عن هجمات أوكرانيا على روسيا.
كلام أوشاكوف جاء بعد وصف ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه يلعب بالنار بسبب رفضه الدخول في محادثات سلام جادة مع أوكرانيا.
من جانبه علّق الكرملين على تلك انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن "التسوية بأوكرانيا بها تفاصيل عدة لن نتنازل عنها".

وأضاف أن "العمل على مذكرة التفاهم الروسية بشأن أوكرانيا في مراحله النهائية".

وأكد الكرملين أن انعقاد اجتماع ثلاثي بين الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأميركي دونالد ترامب لن يكون ممكنا إلا بعد توصل كييف وموسكو إلى "اتفاقيات متينة"، وذلك ردا على دعوة زيلينسكي إلى قمة ثلاثية.

وأضاف بيسكوف أن "اجتماعا كهذا يجب بأن يكون نتيجة اتفاق متين يتوصل إليه الوفدان" الروسي والأوكراني.

وكان الرئيس الأميركي حذر أمس نظيره الروسي فلاديمير بوتين من أنه بدأ يفقد صبره، مشيراً إلى أن الزعيم الروسي "يلعب بالنار" برفضه الدخول في محادثات سلام جادة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأمس الثلاثاء، قال ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال": "ما لا يدركه فلاديمير بوتين هو أنه لولاي، لكانت روسيا قد شهدت بالفعل الكثير من الأمور السيئة ، بل السيئة للغاية"، وأضاف قائلا: "إنه يلعب بالنار!".

كذلك، صرّح ترامب للصحافيين يوم الأحد الماضي بأنه "يفكر بالتأكيد" في فرض عقوبات اقتصادية إضافية على موسكو.

وأتت تلك الانتقادات على الرغم من تكرار الكرملين مؤخرا، وتأكيد الرئيس الروسي مرارًا وتكرارًا دعمه للسلام، بينما كثّف حملته الجوية ضد أوكرانيا. (العربية نت)
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