كلام جديد عن ترامب.. ماذا قال مساعد بوتين؟

قال مساعد ، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأميركي يفتقر للقدر الكافي من المعلومات حول المواجهة بين وأوكرانيا.

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وذكر أوشاكوف أن ترامب لا يتلقى معلومات كافية عن هجمات على روسيا.

كلام أوشاكوف جاء بعد وصف بأنه يلعب بالنار بسبب رفضه الدخول في محادثات سلام جادة مع أوكرانيا.

من جانبه علّق على تلك انتقادات الرئيس الأميركي ترامب، وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، ، اليوم الأربعاء، إن "التسوية بأوكرانيا بها تفاصيل عدة لن نتنازل عنها".



وأضاف أن "العمل على مذكرة التفاهم الروسية بشأن أوكرانيا في مراحله النهائية".



وأكد الكرملين أن انعقاد اجتماع ثلاثي بين الرؤساء الروسي والأوكراني والأميركي دونالد ترامب لن يكون ممكنا إلا بعد توصل وموسكو إلى "اتفاقيات متينة"، وذلك ردا على دعوة إلى قمة ثلاثية.



وأضاف بيسكوف أن "اجتماعا كهذا يجب بأن يكون نتيجة اتفاق متين يتوصل إليه الوفدان" الروسي والأوكراني.



وكان الرئيس الأميركي حذر أمس نظيره الروسي من أنه بدأ يفقد صبره، مشيراً إلى أن الزعيم الروسي "يلعب بالنار" برفضه الدخول في محادثات سلام جادة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.



وأمس الثلاثاء، قال ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال": "ما لا يدركه فلاديمير بوتين هو أنه لولاي، لكانت روسيا قد شهدت بالفعل الكثير من الأمور السيئة ، بل السيئة للغاية"، وأضاف قائلا: "إنه يلعب بالنار!".



كذلك، صرّح ترامب للصحافيين الماضي بأنه "يفكر بالتأكيد" في فرض عقوبات اقتصادية إضافية على .



وأتت تلك الانتقادات على الرغم من تكرار الكرملين مؤخرا، وتأكيد الرئيس الروسي مرارًا وتكرارًا دعمه للسلام، بينما كثّف حملته الجوية ضد أوكرانيا. (العربية نت)