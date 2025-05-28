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عربي-دولي

في جنوب سوريا... مقاطع فيديو تكشف ما تقوم به إسرائيل

Lebanon 24
28-05-2025 | 07:53
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كشف الجيش الإسرائيلي عن تشغيل منشأة متنقلة لعلاج الجرحى في قرية حضر جنوب سوريا.
 
وقال أفيخاي أدرعي على حسابه في "إكس": "في الأسابيع الأخيرة، تقوم قوات الفرقة 210 بتشغيل منشأة طبية ميدانية متنقلة لتصنيف المصابين ولتقديم العلاج الطبي في منطقة قرية حضر جنوب سوريا". (العربية)
 
 
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