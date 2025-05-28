في جنوب سوريا... مقاطع فيديو تكشف ما تقوم به إسرائيل

#عاجل مشاهد من تشغيل منشأة طبية ميدانية متنقلة لتصنيف المصابين وتقديم العلاج في منطقة جنوب سوريا



⭕️في الأسابيع الأخيرة، تقوم قوات الفرقة 210 بتشغيل منشأة طبية ميدانية متنقلة لتصنيف المصابين ولتقديم العلاج الطبي في منطقة قرية حضر جنوب سوريا.



⭕️تهدف المنشأة إلى توفير استجابة طبية… pic.twitter.com/e1NHb9awtE