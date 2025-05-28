عمره 140 ألف سنة... إكتشاف مهمّ جدّاً تحت سطح البحر

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توصل العلماء إلى اكتشاف مهمّ تحت سطح البحر قبالة سواحل ، قد يعيد كتابة قصة أصول البشر، إذ عُثر على جمجمة تعود للإنسان القديم، أحد أسلاف البشر، بعد أكثر من 140 ألف عام من دفنها، محفوظة تحت طبقات من الطمي والرمال في مضيق مادورا بين جزيرتي جاوة ومادورا.وأوضح الخبراء أن هذا الموقع قد يكون أول دليل مادي على وجود العالم المفقود "سندالاند"، وهي كتلة أرضية ما تعود إلى زمن ما قبل التاريخ كانت تربط بين أجزاء من جنوب شرقي على شكل سهل استوائي واسع، وفق صحيفة " ميل" .كما اكتشف الباحثون إضافة إلى عظام الجمجمة، 6 آلاف أحفورة لـ36 نوعاً من الحيوانات، بينها تنانين الكومودو، والجاموس، والغزلان، والفيلة.