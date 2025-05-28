وزارة النقل اليمنية: الحوثيون يغامرون بمقدرات اليمن

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اعتبرت أن الحوثيين يغامرون بمقدرات اليمن، وأشار نائب وزير النقل اليمني ناصر شريف لـ"العربية/الحدث" إلى أن ما يفعله الحوثيون لا يخدم اليمن بقدر ما يخدم .جاء تعليق وزارة النقل اليمنية بعد قصف إسرائيلي طال ، متسببة بـ"تدمير كامل" لآخر طائرة كانت تعمل فيه، بحسب مصادر يمنية وإسرائيلية، وذلك ردا على هجمات الحوثيين المتواصلة على .وبعد بضع ساعات من القصف، نشر لمطار ، ، مقطع فيديو على حسابه على "إكس" يُظهر طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية تحترق ويتصاعد منها دخان أسود كثيف.فيما نشرت بيانا على "إكس" تنديدا بالهجوم، لافتة إلى أنه نُفّذ "قبل لحظات فقط" من بدء صعود الحجّاج على متنها، "ضمن رحلة تفويج مجدولة، حاصلة على كافة التصاريح اللازمة من جميع الجهات المعنية".(العربية)