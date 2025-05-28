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وزارة النقل اليمنية: الحوثيون يغامرون بمقدرات اليمن

Lebanon 24
28-05-2025 | 11:44
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اعتبرت وزارة النقل اليمنية أن الحوثيين يغامرون بمقدرات اليمن، وأشار نائب وزير النقل اليمني ناصر شريف لـ"العربية/الحدث" إلى أن ما يفعله الحوثيون لا يخدم اليمن بقدر ما يخدم إيران.
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جاء تعليق وزارة النقل اليمنية بعد قصف إسرائيلي طال مطار صنعاء الدولي، متسببة بـ"تدمير كامل" لآخر طائرة كانت تعمل فيه، بحسب مصادر يمنية وإسرائيلية، وذلك ردا على هجمات الحوثيين المتواصلة على إسرائيل.

وبعد بضع ساعات من القصف، نشر المدير العام لمطار صنعاء، خالد الشايف، مقطع فيديو على حسابه على "إكس" يُظهر طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية تحترق ويتصاعد منها دخان أسود كثيف.

فيما نشرت الخطوط الجوية اليمنية بيانا على "إكس" تنديدا بالهجوم، لافتة إلى أنه نُفّذ "قبل لحظات فقط" من بدء صعود الحجّاج على متنها، "ضمن رحلة تفويج مجدولة، حاصلة على كافة التصاريح اللازمة من جميع الجهات المعنية".
(العربية)
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