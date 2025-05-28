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عقوبات أوروبية على المتورطين بأحداث الساحل السوري!

Lebanon 24
28-05-2025 | 11:49
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أعلن الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الأربعاء، عن فرض عقوبات على متورطين في أحداث الساحل السوري.
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