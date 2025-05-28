أبرز 3 نقاط خلافية تعرقل التوصل لاتفاق بين حماس وإسرائيل

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مع إعلان حركة التوصل إلى اتفاق مع المبعوث الأميركي "على إطار عام يحقق وقفاً دائماً لإطلاق النار، تبرز ثلاث نقاط خلافية بين الحركة وإسرائيل.فقد أفادت المصادر بأن هناك ثلاث نقاط خلافية يمكن تلخيصها كالآتي:أولاً: عدد أيام الهدنةالنقطة الخلافية الأولى وفق مصادرنا تتعلق بمطالبة حركة حماس بهدنة تمتد لـ90 يوماً، فيما تريد 60 يوماً.ثانياً: آلية الإفراجأما النقطة الثانية فتدور حول آلية الإفراج عن الأسرى، فحماس تريد الإفراج عن خمسة أسرى في الأسبوع الأول وخمسة في الأسبوع الأخير.فيما إسرائيل تريد عشرة أسرى في الأسبوع الأول.ثالثاً: الضماناتإلى ذلك النقطة الثالثة الخلافية هي أن حماس تريد توقيع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف على الاتفاق ومشاركته في مؤتمر صحافي للإعلان عن الاتفاق، وتقديم ضمانات منصوص عليها بأن يستمر وقف إطلاق النار طالما تستمر المفاوضات.في المقابل، ترفض إسرائيل هذا الأمر.وكانت حماس تتعامل بمرونة للتغلب على نقاط الخلاف من خلال صيغة توافقية حتى يوم أمس.واليوم، أضافت إسرائيل شرطاً جديداً يتعلق بآلية دخول المساعدات من خلال الخطة الأميركية المعروفة باسم "غزة الإنسانية". (العربية)