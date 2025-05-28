Advertisement

عربي-دولي

أبرز 3 نقاط خلافية تعرقل التوصل لاتفاق بين حماس وإسرائيل

Lebanon 24
28-05-2025 | 12:20
A-
A+
Doc-P-1367189-638840568852969999.jpg
Doc-P-1367189-638840568852969999.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مع إعلان حركة حماس التوصل إلى اتفاق مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف "على إطار عام يحقق وقفاً دائماً لإطلاق النار، تبرز ثلاث نقاط خلافية بين الحركة وإسرائيل.
Advertisement

فقد أفادت المصادر بأن هناك ثلاث نقاط خلافية يمكن تلخيصها كالآتي:

أولاً: عدد أيام الهدنة
النقطة الخلافية الأولى وفق مصادرنا تتعلق بمطالبة حركة حماس بهدنة تمتد لـ90 يوماً، فيما تريد إسرائيل 60 يوماً.

ثانياً: آلية الإفراج
أما النقطة الثانية فتدور حول آلية الإفراج عن الأسرى، فحماس تريد الإفراج عن خمسة أسرى في الأسبوع الأول وخمسة في الأسبوع الأخير.
فيما إسرائيل تريد عشرة أسرى في الأسبوع الأول.
ثالثاً: الضمانات
إلى ذلك النقطة الثالثة الخلافية هي أن حماس تريد توقيع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف على الاتفاق ومشاركته في مؤتمر صحافي للإعلان عن الاتفاق، وتقديم ضمانات منصوص عليها بأن يستمر وقف إطلاق النار طالما تستمر المفاوضات.

في المقابل، ترفض إسرائيل هذا الأمر.

وكانت حماس تتعامل بمرونة للتغلب على نقاط الخلاف من خلال صيغة توافقية حتى يوم أمس.

واليوم، أضافت إسرائيل شرطاً جديداً يتعلق بآلية دخول المساعدات من خلال الخطة الأميركية المعروفة باسم "غزة الإنسانية". (العربية)
مواضيع ذات صلة
هذه أسباب الخلاف بين "حماس" وإسرائيل
lebanon 24
28/05/2025 21:17:39 Lebanon 24 Lebanon 24
مسيرات عفوية في مدينة غزة بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق بين حركة حماس وواشنطن
lebanon 24
28/05/2025 21:17:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الفرنسي: سنواصل الضغط إذا استمرت روسيا في عرقلة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا
lebanon 24
28/05/2025 21:17:39 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش: صمود الجيش سبب استمرارِ لبنان وإسرائيل تعرقل الإنتشار الكامل للجيش
lebanon 24
28/05/2025 21:17:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:37 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:10 | 2025-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:03 | 2025-05-28
13:26 | 2025-05-28
13:20 | 2025-05-28
13:00 | 2025-05-28
12:51 | 2025-05-28
12:40 | 2025-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24