22
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
16
o
بعلبك
13
o
بشري
18
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بقوة 3,3 درجات.. زلزال يضرب دولة عربية!
Lebanon 24
28-05-2025
|
15:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
المركز الجزائري للبحث
في
علم الفلك
والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، إن زلزالا بقوة 3ر3 ضرب، يوم الأربعاء، مدينة وهران (400 كيلومتر غربي
الجزائر
العاصمة).
Advertisement
وحدد مركز الهزة بـ 26 كيلومترا
شمال غرب مدينة
أرزيو، الواقعة شرق ولاية وهران، وفق أسوشيتد برس.
ولم تعلن السلطات الجزائرية تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب مناطق قبالة سواحل المكسيك
Lebanon 24
زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب مناطق قبالة سواحل المكسيك
29/05/2025 02:46:10
29/05/2025 02:46:10
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال بقوة 6,6 درجات يضرب قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة
Lebanon 24
زلزال بقوة 6,6 درجات يضرب قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة
29/05/2025 02:46:10
29/05/2025 02:46:10
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة المسح الجيولوجي الأميركية: زلزال بقوة 6 درجات يضرب سان دييغو في كاليفورنيا
Lebanon 24
هيئة المسح الجيولوجي الأميركية: زلزال بقوة 6 درجات يضرب سان دييغو في كاليفورنيا
29/05/2025 02:46:10
29/05/2025 02:46:10
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة المسح الجيولوجي الأميركية: زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب منطقة جزر فيجي
Lebanon 24
هيئة المسح الجيولوجي الأميركية: زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب منطقة جزر فيجي
29/05/2025 02:46:10
29/05/2025 02:46:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزير الصحة السوداني يعلن تطعيم جميع الولايات المهددة بالكوليرا
Lebanon 24
وزير الصحة السوداني يعلن تطعيم جميع الولايات المهددة بالكوليرا
16:57 | 2025-05-28
28/05/2025 04:57:38
Lebanon 24
Lebanon 24
سويسرا تدعو إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء حرب غزة
Lebanon 24
سويسرا تدعو إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء حرب غزة
16:40 | 2025-05-28
28/05/2025 04:40:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الصين تطلق مهمة فضائية لجمع عينات من كويكب
Lebanon 24
الصين تطلق مهمة فضائية لجمع عينات من كويكب
16:30 | 2025-05-28
28/05/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد إيران - الصين.. "خط برّي" بعيد عن "عين واشنطن"!
Lebanon 24
جديد إيران - الصين.. "خط برّي" بعيد عن "عين واشنطن"!
16:00 | 2025-05-28
28/05/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انتهى المحور الإيراني في المنطقة؟ معهد إسرائيليّ يُجيب
Lebanon 24
هل انتهى المحور الإيراني في المنطقة؟ معهد إسرائيليّ يُجيب
15:30 | 2025-05-28
28/05/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بكلمات مؤثرة.. فنانة تعتزل وتستعد للموت!
Lebanon 24
بكلمات مؤثرة.. فنانة تعتزل وتستعد للموت!
08:41 | 2025-05-28
28/05/2025 08:41:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"أهم الشخصيات العالمية زارته"... تعرفوا على "السان جورج" الذي أعيد افتتاحه
Lebanon 24
"أهم الشخصيات العالمية زارته"... تعرفوا على "السان جورج" الذي أعيد افتتاحه
02:30 | 2025-05-28
28/05/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
راتبها خياليّ... إعلاميّة لبنانيّة تكشف كم تتقاضى لتقديم برنامج شهير هذا ما قالته (فيديو)
Lebanon 24
راتبها خياليّ... إعلاميّة لبنانيّة تكشف كم تتقاضى لتقديم برنامج شهير هذا ما قالته (فيديو)
06:37 | 2025-05-28
28/05/2025 06:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تركت الـ LBCI .. هل تنتقل ملكة جمال لبنان السابقة رهف عبدالله إلى هذا المجال؟ (فيديو)
Lebanon 24
تركت الـ LBCI .. هل تنتقل ملكة جمال لبنان السابقة رهف عبدالله إلى هذا المجال؟ (فيديو)
01:30 | 2025-05-28
28/05/2025 01:30:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... ممثل لبنانيّ يتحدث عن وضع إبنه الصحيّ: "قلت لمرتي ما تتأملي يعيش"
Lebanon 24
بالفيديو... ممثل لبنانيّ يتحدث عن وضع إبنه الصحيّ: "قلت لمرتي ما تتأملي يعيش"
05:58 | 2025-05-28
28/05/2025 05:58:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:57 | 2025-05-28
وزير الصحة السوداني يعلن تطعيم جميع الولايات المهددة بالكوليرا
16:40 | 2025-05-28
سويسرا تدعو إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء حرب غزة
16:30 | 2025-05-28
الصين تطلق مهمة فضائية لجمع عينات من كويكب
16:00 | 2025-05-28
جديد إيران - الصين.. "خط برّي" بعيد عن "عين واشنطن"!
15:30 | 2025-05-28
هل انتهى المحور الإيراني في المنطقة؟ معهد إسرائيليّ يُجيب
14:52 | 2025-05-28
أوكرانيا تسلّم روسيا مذكرة لوقف إطلاق النار
فيديو
خلعت زوجها الأول.. هل تتزوج النجمة الشهيرة مجدّداً؟ (فيديو)
Lebanon 24
خلعت زوجها الأول.. هل تتزوج النجمة الشهيرة مجدّداً؟ (فيديو)
03:41 | 2025-05-28
29/05/2025 02:46:10
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار سقف منزلها بشكل مفاجئ.. هذا ما حصل مع هذه المؤثرة الشهيرة (فيديو)
Lebanon 24
انهار سقف منزلها بشكل مفاجئ.. هذا ما حصل مع هذه المؤثرة الشهيرة (فيديو)
01:41 | 2025-05-28
29/05/2025 02:46:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قرارتها الأخيرة: فنان سوري شهير يُهاجم نقابة الفنانين.. هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
بعد قرارتها الأخيرة: فنان سوري شهير يُهاجم نقابة الفنانين.. هذا ما قاله (فيديو)
04:49 | 2025-05-27
29/05/2025 02:46:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24