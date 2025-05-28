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بقوة 3,3 درجات.. زلزال يضرب دولة عربية!

Lebanon 24
28-05-2025 | 15:20
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قال المركز الجزائري للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، إن زلزالا بقوة 3ر3 ضرب، يوم الأربعاء، مدينة وهران (400 كيلومتر غربي الجزائر العاصمة).
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وحدد مركز الهزة بـ 26 كيلومترا شمال غرب مدينة أرزيو، الواقعة شرق ولاية وهران، وفق أسوشيتد برس.
 ولم تعلن السلطات الجزائرية تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
(سكاي نيوز)
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