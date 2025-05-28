بقوة 3,3 درجات.. زلزال يضرب دولة عربية!

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قال في والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، إن زلزالا بقوة 3ر3 ضرب، يوم الأربعاء، مدينة وهران (400 كيلومتر غربي العاصمة).وحدد مركز الهزة بـ 26 كيلومترا أرزيو، الواقعة شرق ولاية وهران، وفق أسوشيتد برس.ولم تعلن السلطات الجزائرية تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.(سكاي نيوز)