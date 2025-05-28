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إقتصاد

الصين تطلق مهمة فضائية لجمع عينات من كويكب

Lebanon 24
28-05-2025 | 16:30
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أطلقت بكين، اليوم الأربعاء، المسبار «تيانون - 2» في مهمة لجمع عينات من كويكب قريب من الأرض مما قد يجعل الصين، وهي قوة فضائية تنمو بسرعة، ثالث دولة في العالم تجمع صخوراً من كويكب.
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ووفقاً لـ«رويترز»، انطلق الصاروخ الصيني «لونغ مارش 3 بي» في نحو الساعة 01:31 صباحاً بالتوقيت المحلي من مركز «شيتشانغ» لإطلاق الأقمار الاصطناعية، حاملاً المسبار «تيانون - 2» الذي سيقترب خلال العام المقبل من الكويكب الصغير الواقع على بعد نحو 16 مليون كيلومتر.

ومن المقرر أن يصل «تيانون - 2» إلى الكويكب في تموز 2026، ويعيد كبسولة محملة بالصخور إلى الأرض لتهبط في تشرين الثاني 2027.

وتعد المهمة أحدث مثال على برامج الفضاء الصينية المتنامية بسرعة في السنوات القليلة الماضية، التي شملت إنزال روبوتات على الجانب البعيد من القمر وتشغيل محطة فضاء دولية صينية والاستثمار بكثافة في خطط إرسال البشر إلى سطح القمر بحلول 2030. (الشرق الأوسط)
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