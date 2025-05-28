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عربي-دولي

سويسرا تدعو إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء حرب غزة

Lebanon 24
28-05-2025 | 16:40
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ذكر بيان للحكومة السويسرية، اليوم الأربعاء، أن سويسرا عبرت عن انزعاجها البالغ إزاء المعاناة في قطاع غزة ودعت إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى جانب تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.
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قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، في وقت سابق اليوم، إن الهجوم الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة أصبح غير مقبول، ويجب أن يتوقف فوراً، مُحذراً من أي خطوة لتهجير الفلسطينيين من القطاع قسراً.

وتحدّث تاياني، أمام البرلمان الإيطالي، بشأن الوضع في قطاع غزة، وسط ازدياد الانتقادات الغربية لإسرائيل، التي اجتاحت القطاع الفلسطيني، بعد الهجمات التي شنتها حركة «حماس» على جنوب إسرائيل، في السابع من تشرين الأول 2023.

وقال تاياني، أمام البرلمان: «رد فعل الحكومة الإسرائيلية المشروع على العمل الإرهابي المروّع والعبثي يتخذ أشكالاً مأساوية وغير مقبولة إطلاقاً، وندعو إسرائيل إلى وقفها على الفور».

وذكرت السلطات الصحية في غزة أن أكثر من 54 ألف فلسطيني قُتلوا في الحرب الجوية والبرية الإسرائيلية. (الشرق الأوسط)
 
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