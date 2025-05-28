سويسرا تدعو إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء حرب غزة

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ذكر بيان للحكومة ، اليوم الأربعاء، أن عبرت عن انزعاجها البالغ إزاء المعاناة في ودعت إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى جانب تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.قال أنطونيو ، في وقت سابق اليوم، إن الهجوم المتواصل على قطاع غزة أصبح غير مقبول، ويجب أن يتوقف فوراً، مُحذراً من أي خطوة لتهجير من القطاع قسراً.وتحدّث تاياني، أمام الإيطالي، بشأن الوضع في قطاع غزة، وسط ازدياد الانتقادات الغربية لإسرائيل، التي اجتاحت القطاع الفلسطيني، بعد الهجمات التي شنتها حركة «حماس» على جنوب ، في السابع من تشرين الأول 2023.وقال تاياني، أمام البرلمان: «رد فعل الحكومة المشروع على العمل الإرهابي المروّع والعبثي يتخذ أشكالاً مأساوية وغير مقبولة إطلاقاً، وندعو إسرائيل إلى وقفها على الفور».وذكرت السلطات الصحية في غزة أن أكثر من 54 ألف فلسطيني قُتلوا في الحرب الجوية والبرية الإسرائيلية. (الشرق الأوسط)