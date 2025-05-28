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زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جنوب إيران

Lebanon 24
28-05-2025 | 20:43
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قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي اليوم الخميس إن زلزالا شدته 5.5 درجة ضرب جنوب إيران.
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وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق ٢٧ كيلومتراً.
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