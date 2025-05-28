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عربي-دولي
17 ألف شخص أُجبروا على النزوح.. حرائق الغابات تفرض الطوارئ في مقاطعة كندية
Lebanon 24
28-05-2025
|
23:37
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أعلنت
مقاطعة مانيتوبا
الكندية حالة الطوارئ بسبب سلسلة من حرائق الغابات، ووافق رئيس الوزراء
مارك كارني
على إرسال الجيش للمساعدة.
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وقال رئيس وزراء
مانيتوبا
واب كينو إن هذه الحرائق أجبرت 17 ألف شخص من عدة مجتمعات على النزوح، في أكبر عملية إجلاء تشهدها
المقاطعة
في ذاكرة معظم السكان.
وأضاف: "تم استدعاء الجيش للمساعدة هنا نظراً لحجم الإجلاء الهائل البالغ 17 ألف شخص الذي علينا تنفيذه بسرعة نسبية". وتابع: "يسعدني أن أقول إن رئيس الوزراء مارك
كارني
وافق على هذا الطلب".
وتسهل حالة الطوارئ على السلطات نقل السكان بأمان وتوفير المأوى اللازم لهم.
وتشهد
كندا
حاليا 134 حريقا نشطا مشتعلا في عدد من
المقاطعات
، بما في ذلك
أونتاريو
، وكولومبيا
البريطانية
، وألبرتا، وساسكاتشوان. (العربية)
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