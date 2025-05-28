17 ألف شخص أُجبروا على النزوح.. حرائق الغابات تفرض الطوارئ في مقاطعة كندية

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أعلنت الكندية حالة الطوارئ بسبب سلسلة من حرائق الغابات، ووافق رئيس الوزراء على إرسال الجيش للمساعدة.وقال رئيس وزراء واب كينو إن هذه الحرائق أجبرت 17 ألف شخص من عدة مجتمعات على النزوح، في أكبر عملية إجلاء تشهدها في ذاكرة معظم السكان.وأضاف: "تم استدعاء الجيش للمساعدة هنا نظراً لحجم الإجلاء الهائل البالغ 17 ألف شخص الذي علينا تنفيذه بسرعة نسبية". وتابع: "يسعدني أن أقول إن رئيس الوزراء مارك وافق على هذا الطلب".