ترامب يهاجم مراسلة: سؤالك "مقزّز" (فيديو)

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أثار سؤال موجه إلى حول سياساته التعريفية غضبه خلال في .وجاء السؤال من مراسلة " بي سي" كاسيلا، التي استفسرت عن رأيه فيما يصفه محللو " " بأنه "نمط التراجع" في تنفيذ تهديداته التعريفية، وهو ما يشار إليه بمصطلح "صفقة التاكو" (TACO Trade) اختصارا لعبارة " يتراجع دائما".ورد ترامب بغضب واضح، معتبرا السؤال "مقززا" وغير لائق، مؤكدا أن ما يقوم به هو جزء من استراتيجية تفاوضية ناجحة.واستشهد بقراراته الأخيرة بشأن تخفيض التعريفات على من 145% إلى مستويات أقل، وكذلك المفاوضات الجارية مع التي أدت إلى تأجيل فرض تعريفات بنسبة 50% حتى القادم.وأوضح ترامب أن هذه الخطوات تأتي في إطار سياسة تجارية تهدف إلى حماية المصالح ، مشيرا إلى أن الاقتصاد الأمريكي يشهد انتعاشا قويا مقارنة بما كان عليه قبل ستة أشهر.كما ذكر أن إدارته نجحت في جذب استثمارات ضخمة تصل إلى 14 تريليون دولار، وهو ما يعتبره دليلا على نجاح سياساته.