بعد صفعة هانوي.. إليكم أبرز المواقف المُحرجة التي تعرض لها زعماء العالم

وجد نفسه فجأة في واجهة الأحداث بامتداد يد زوجته إلى وجهه في حركة لا مودة فيها ولا مزاح، ولعله سيدخل التاريخ بملابساتها غير العادية.

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مثل هذه الحوادث التي تتعرض فيها شخصيات سياسية للصفع أو ما يشبه الصفع نادرة نسبيا، إلا أن ما جرى لماكرون قبل نزوله من طائرته في العاصمة الفيتنامية هانوي، لم يحدث من قبل لأي رئيس أو زعيم دولي. الأدهى بالطبع أن اليد التي "دفعت" برئيس إلى موقف محرج للغاية ليست لشخص عادي غريب ولا لخصم سياسي. إنها يد "قريبة وحميمة"!



حين تعرض في حزيران 2021 لاعتداء مفاجئ باليد من قبل مواطن فرنسي عادي أثناء زيارة تفقدية لمنطقة في البلاد، علّق داعيا إلى ضرورة عدم السماح للأفراد العدوانيين بالانخراط في " "، لأنهم ببساطة لا يستحقون ذلك.



قياسا بهذا الرأي قد ينصح أحد الرئيس الفرنسي قائلا: "لا يجب أن تصطحب زوجتك، وخاصة في زيارة رسمية إذا لم تكن على مودة ووفاق كامل معها".

كان رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني قد تعرض في عام 2009 لموقف محرج في مدينة بعد مشاركته في تجمع لحزبه، شعب الحرية.



كان برلسكوني كعادته يسير مرحا متبخترا وفجأة طار شيء ما ثقيل وأصابه في وجهه. في البداية أفيد بانه تعرض للكمة وجهها رجل يبلغ من العمر 40 عاما، ثم تبين أن رئيس الحكومة في ذلك الوقت أصيب برمية من بعيد تسببت في أضرار بأسنانه وكسر في أنفه.



بعد الاعتداء، أُدخل رئس الوزراء الإيطالي إلى المستشفى، وبعد حوالي ثلاثة أشهر أجريت له عملية جراحية لزرع جزء من عظم الفك بمستشفى في مدينة ميلانو. وذُكر حينها أن الأطباء أصلحوا فك وأسنان برلسكوني وكان يبلغ من العمر وقتها 73 عاما.



قبل ذلك في أيار من عام 2004، تعرض المستشار الألماني جيرهارد شرودر لصفعة خلال اجتماع للناخبين. الصفعة وجهها له رجل غريب عنه يبلغ من العمر 52 عاما، فيما كان منشغلا بتوزيع التوقيعات خلال حملته لانتخابات .



صاحب الصفعة اعتقل على الفور ثم أطلق سراحه بسرعة. قيل وقتها إن السلطات لم تجد سببا لمقاضاته وخاصة أن المستشار لم يصب بأذى. مع ذلك وضع الرجل لاحقا تحت المراقبة لمدة أربعة أشهر وفرضت عليه 100 ساعة من الخدمة الاجتماعية.



في مستوى سياسي أقل، تعرضت عام 2004 الناشطة والسياسية من أصل صومالي آيان حرسي علي، أثناء مشاركتها في نشاط عام لصفعة من قبل مواطن هولندي على خلفية مواقفها الناقدة للإسلام.



من أمثلة ذلك أيضا حادثة تورط فيها مسؤول عسكري رفيع هو الجنرال الأميركي الشهير باتون خلال الحرب العالمية الثانية. صفع الجنرال عددا من الجنود الذين اعتبرهم كسالى وروحهم القتالية متدنية. الصفعات أثارت انتقادات ضده، وتسببت في خفض رتبته لفترة وجيزة.



مع كل ذلك، يبقى ما جرى بين الرئيس ماكرون وزوجته بريجيت أمام سلم الطائرة في هانوي سابقة، قد تصبح علامة دلالية لعام 2025 ولرئيس فرنسي خرجت الأمور عن سيطرته في كل شيء. (روسيا اليوم)