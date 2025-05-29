Advertisement

إقتصاد

روسيا تُعلن انتهاء مذكرة الحبوب مع الأمم المتحدة دون نية للتمديد

Lebanon 24
29-05-2025 | 02:31
A-
A+
Doc-P-1367422-638841082062112949.png
Doc-P-1367422-638841082062112949.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في تطور لافت لمسار الاتفاقيات الدولية المرتبطة بالأمن الغذائي العالمي، أعلن كيريل لوغفينوف، مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الروسية، أن مذكرة التفاهم الموقعة بين روسيا والأمم المتحدة بشأن تسهيل تصدير المنتجات الزراعية الروسية ستنتهي في 22 يوليو المقبل، دون وجود نية لتمديدها.
Advertisement

وأكد لوغفينوف في تصريحاته لوكالة "تاس" على هامش منتدى بطرسبورغ القانوني الدولي، أن المذكرة التي أُبرمت في يوليو 2022 ضمن حزمة اتفاقيات "مبادرة البحر الأسود" لتصدير الحبوب الأوكرانية، لم تحقق أهدافها المرجوة، مشيرًا إلى أن "الجهود الكبيرة" التي بذلتها موسكو بالتعاون مع فريق الأمين العام للأمم المتحدة لم تنجح في إزالة العقبات أمام تصدير الحبوب والأسمدة الروسية.

وأوضح المسؤول الروسي أن الاتفاق الذي وُقع لثلاث سنوات لا يتضمن بندًا للتمديد، وقال: "أجد نفسي مضطرًا للقول إن الجهود المبذولة لم تؤد إلى نتائج ملموسة... العقوبات الغربية المفروضة بشكل غير قانوني لا تزال العائق الرئيسي أمام وصول المنتجات الزراعية الروسية إلى الأسواق العالمية".

ورغم ما وصفه بالعراقيل الغربية، شدد لوغفينوف على أن روسيا تواصل الوفاء بالتزاماتها التجارية والإنسانية، مذكرًا بأن موسكو قدمت مساعدات مباشرة لدول إفريقية وآسيوية، من بينها إرسال 200 ألف طن من القمح العام الماضي إلى ست دول إفريقية، إضافة إلى تسليم أكثر من 160 ألف طن من الأسمدة إلى دول مثل كينيا ونيجيريا وسريلانكا.

وفي إشارة إلى خلفيات فشل مبادرة البحر الأسود، حمّل لوغفينوف الجانب الأوكراني مسؤولية تدهور الاتفاق، متهمًا كييف بتنفيذ "أعمال تخريب إرهابية" ضد منشآت وسفن روسية، بما فيها تفجير خط أنابيب الأمونيا "تولياتي–أوديسا". كما اعتبر أن المبادرة انحرفت عن هدفها الإنساني، وتحولت إلى وسيلة لتصريف المنتجات الأوكرانية نحو الأسواق الأوروبية الغنية. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
الأمم المتحدة: نحو 500 ألف شخص نزحوا في قطاع غزة منذ انتهاء وقف إطلاق النار
lebanon 24
29/05/2025 12:34:30 Lebanon 24 Lebanon 24
مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة: موسكو تجري محادثات مع دمشق بشأن مستقبل الوجود الروسي في سوريا
lebanon 24
29/05/2025 12:34:30 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: الرئيس ترمب وقّع مذكّرة لتمديد تجميد التوظيف في الحكومة الفيدرالية لمدة 3 أشهر
lebanon 24
29/05/2025 12:34:30 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب المندوب الأميركي في الأمم المتحدة: حماس رفضت كل مقترحاتنا وعليها إطلاق الرهائن فورا دون شروط
lebanon 24
29/05/2025 12:34:30 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2025-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:11 | 2025-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:06 | 2025-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2025-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2025-05-29
05:15 | 2025-05-29
05:11 | 2025-05-29
05:06 | 2025-05-29
04:50 | 2025-05-29
04:40 | 2025-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24