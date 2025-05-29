روسيا تُعلن انتهاء مذكرة الحبوب مع الأمم المتحدة دون نية للتمديد

Advertisement

وأكد لوغفينوف في تصريحاته لوكالة "تاس" على هامش منتدى بطرسبورغ القانوني الدولي، أن المذكرة التي أُبرمت في يوليو 2022 ضمن حزمة اتفاقيات "مبادرة " لتصدير الحبوب ، لم تحقق أهدافها المرجوة، مشيرًا إلى أن "الجهود الكبيرة" التي بذلتها بالتعاون مع فريق لم تنجح في إزالة العقبات أمام تصدير الحبوب والأسمدة الروسية.وأوضح المسؤول الروسي أن الاتفاق الذي وُقع لثلاث سنوات لا يتضمن بندًا للتمديد، وقال: "أجد نفسي مضطرًا للقول إن الجهود المبذولة لم تؤد إلى نتائج ملموسة... الغربية المفروضة بشكل غير قانوني لا تزال العائق أمام وصول المنتجات الزراعية الروسية إلى ".ورغم ما وصفه بالعراقيل الغربية، شدد لوغفينوف على أن روسيا تواصل الوفاء بالتزاماتها التجارية والإنسانية، مذكرًا بأن موسكو قدمت مساعدات مباشرة لدول إفريقية وآسيوية، من بينها إرسال 200 ألف طن من القمح العام الماضي إلى ست دول إفريقية، إضافة إلى تسليم أكثر من 160 ألف طن من الأسمدة إلى دول مثل كينيا ونيجيريا وسريلانكا.وفي إشارة إلى خلفيات فشل مبادرة البحر الأسود، حمّل لوغفينوف الجانب الأوكراني مسؤولية تدهور الاتفاق، متهمًا بتنفيذ "أعمال تخريب إرهابية" ضد منشآت وسفن روسية، بما فيها تفجير خط أنابيب الأمونيا "تولياتي–أوديسا". كما اعتبر أن المبادرة انحرفت عن هدفها الإنساني، وتحولت إلى وسيلة لتصريف المنتجات الأوكرانية نحو الأسواق الأوروبية الغنية. (روسيا اليوم)