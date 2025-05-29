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عربي-دولي

البيت الأبيض وإيران يقتربان من صفقة نووية... وتوقيع مرتقب في الشرق الأوسط

Lebanon 24
29-05-2025 | 04:06
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أفادت شبكة "سي. إن. إن"، في تقرير لها أمس الأربعاء نقلاً عن مصادر وصفتها بأنها من مسؤولي البيت الأبيض ومن أشخاص مطلعين على مجريات المفاوضات بين طهران وواشنطن، أن اتفاقاً نووياً أولياً بين إيران والولايات المتحدة بات وشيكاً، ومن المتوقع أن يُوقّع في الجولة المقبلة من المحادثات، و"التي يُرجح أن تُعقد في إحدى دول الشرق الأوسط"، بحسب الشبكة.
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ووفقاً للتقرير، فإن الجولة المقبلة ستشهد إعلاناً رسمياً عن اتفاق مبدئي بين طهران وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يتضمن عناوين رئيسية للتفاهم، بما في ذلك "احتمال استثمار أميركي في البرامج النووية الإيرانية"، ومن المزمع أن تُعقد اجتماعات لاحقة لبحث التفاصيل الفنية المتعلقة بالاتفاق.

وأضافت الشبكة أن الوفدين الإيراني والأميركي عقدا حتى الآن خمس جولات تفاوضية في كل من مسقط وروما، تحت رعاية سلطنة عُمان التي تقوم بدور الوساطة بين الجانبين. ولم يتم بعد تحديد مكان الجولة السادسة.

وأشارت "سي. إن. إن" إلى أن الاتفاق المرتقب قد يتضمن أيضاً وجود مفتشين أميركيين في المنشآت النووية الإيرانية، في تطور من شأنه أن يُعزز من مستوى الشفافية في البرنامج النووي الإيراني. (العربية)
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