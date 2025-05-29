البيت الأبيض وإيران يقتربان من صفقة نووية... وتوقيع مرتقب في الشرق الأوسط

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ووفقاً للتقرير، فإن الجولة المقبلة ستشهد إعلاناً رسمياً عن اتفاق مبدئي بين طهران وإدارة الرئيس الأميركي ، يتضمن عناوين رئيسية للتفاهم، بما في ذلك "احتمال استثمار أميركي في البرامج النووية "، ومن المزمع أن تُعقد اجتماعات لاحقة لبحث التفاصيل الفنية المتعلقة بالاتفاق.وأضافت الشبكة أن الوفدين والأميركي عقدا حتى الآن خمس جولات تفاوضية في كل من مسقط وروما، تحت رعاية سلطنة التي تقوم بدور الوساطة بين الجانبين. ولم يتم بعد تحديد مكان الجولة السادسة.وأشارت "سي. إن. إن" إلى أن الاتفاق المرتقب قد يتضمن أيضاً وجود مفتشين أميركيين في المنشآت النووية الإيرانية، في تطور من شأنه أن يُعزز من مستوى الشفافية في البرنامج الإيراني. (العربية)