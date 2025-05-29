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عربي-دولي
لابيد: على إسرائيل قبول خطة ويتكوف فوراً
Lebanon 24
29-05-2025
|
05:30
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دعا زعيم
المعارضة
الإسرائيلية
يائير لابيد
اليوم الخميس، الحكومة إلى قبول خطة المبعوث الأميركي الخاص إلى
الشرق الأوسط
ستيف ويتكوف
بشأن غزة، "على الفور".
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وقال
لابيد
في مؤتمر "
إسرائيل
تنتصر" لمؤسسة بيرل كاتزنلسون إنّ "إسرائيل يجب أن تقبل علناً وبشكل فوري الخطوط العريضة التي نشرها الوسيط الأميركي ستيف ويتكوف هذا الصباح".
وأضاف: "أذكر رئيس الحكومة
بنيامين نتنياهو
أن لديه شبكة أمان كاملة مني لقبول الخطة، حتى لو حاول
وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير
ووزير المالية
بتسلئيل سموتريتش
نسفها". (روسيا اليوم)
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