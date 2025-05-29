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لابيد: على إسرائيل قبول خطة ويتكوف فوراً

Lebanon 24
29-05-2025 | 05:30
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دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد اليوم الخميس، الحكومة إلى قبول خطة المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف بشأن غزة، "على الفور".
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وقال لابيد في مؤتمر "إسرائيل تنتصر" لمؤسسة بيرل كاتزنلسون إنّ "إسرائيل يجب أن تقبل علناً وبشكل فوري الخطوط العريضة التي نشرها الوسيط الأميركي ستيف ويتكوف هذا الصباح".

وأضاف: "أذكر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن لديه شبكة أمان كاملة مني لقبول الخطة، حتى لو حاول وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش نسفها". (روسيا اليوم)
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