لابيد: على إسرائيل قبول خطة ويتكوف فوراً

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دعا زعيم اليوم الخميس، الحكومة إلى قبول خطة المبعوث الأميركي الخاص إلى بشأن غزة، "على الفور".وقال في مؤتمر " تنتصر" لمؤسسة بيرل كاتزنلسون إنّ "إسرائيل يجب أن تقبل علناً وبشكل فوري الخطوط العريضة التي نشرها الوسيط الأميركي ستيف ويتكوف هذا الصباح".