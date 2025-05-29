شويغو: إسطنبول أصبحت المنصة الرئيسية للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

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أكد سكرتير الروسي ، أن إسطنبول أصبحت المنصة الرئيسية للمفاوضات بين وأوكرانيا حول تسوية النزاع.وقال في اجتماع مع لمجلس أوكاي مميش: "منصة إسطنبول أصبحت المنصة الرئيسية لإجراء المفاوضات في كافة المجالات المتعلقة بالبحر الأسود، واتفاقية ، واتفاقية الحبوب، والآن المفاوضات الروسية ". (روسيا اليوم)