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شويغو: إسطنبول أصبحت المنصة الرئيسية للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

Lebanon 24
29-05-2025 | 06:20
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أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، أن إسطنبول أصبحت المنصة الرئيسية للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا حول تسوية النزاع.
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وقال شويغو في اجتماع مع الأمين العام لمجلس الأمن القومي التركي أوكاي مميش: "منصة إسطنبول أصبحت المنصة الرئيسية لإجراء المفاوضات في كافة المجالات المتعلقة بالبحر الأسود، واتفاقية البحر الأسود، واتفاقية الحبوب، والآن المفاوضات الروسية الأوكرانية". (روسيا اليوم)
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