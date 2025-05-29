25
o
بيروت
28
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
17
o
بشري
23
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
شويغو: إسطنبول أصبحت المنصة الرئيسية للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
Lebanon 24
29-05-2025
|
06:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد سكرتير
مجلس الأمن
الروسي
سيرغي شويغو
، أن إسطنبول أصبحت المنصة الرئيسية للمفاوضات بين
روسيا
وأوكرانيا حول تسوية النزاع.
Advertisement
وقال
شويغو
في اجتماع مع
الأمين العام
لمجلس
الأمن القومي
التركي
أوكاي مميش: "منصة إسطنبول أصبحت المنصة الرئيسية لإجراء المفاوضات في كافة المجالات المتعلقة بالبحر الأسود، واتفاقية
البحر الأسود
، واتفاقية الحبوب، والآن المفاوضات الروسية
الأوكرانية
". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
أوربان يشكر أردوغان على استئناف مفاوضات إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا
Lebanon 24
أوربان يشكر أردوغان على استئناف مفاوضات إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا
29/05/2025 14:35:56
29/05/2025 14:35:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أردوغان: مفاوضات اسطنبول بين روسيا وأوكرانيا نافذة مهمة لوقف إراقة الدماء
Lebanon 24
أردوغان: مفاوضات اسطنبول بين روسيا وأوكرانيا نافذة مهمة لوقف إراقة الدماء
29/05/2025 14:35:56
29/05/2025 14:35:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ستنطلق في إسطنبول.. مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا
Lebanon 24
ستنطلق في إسطنبول.. مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا
29/05/2025 14:35:56
29/05/2025 14:35:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين: إسطنبول قد تكون مكان الجولة المقبلة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا
Lebanon 24
الكرملين: إسطنبول قد تكون مكان الجولة المقبلة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا
29/05/2025 14:35:56
29/05/2025 14:35:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
في بحر قزوين... جزيرة تظهر بشكلٍ مفاجىء
Lebanon 24
في بحر قزوين... جزيرة تظهر بشكلٍ مفاجىء
07:31 | 2025-05-29
29/05/2025 07:31:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"الإجابة القاطعة" ستُعلن قريباً... الـFBI يؤكد: نتائج أحداث الكابيتول "ستصدم الأميركيين"
Lebanon 24
"الإجابة القاطعة" ستُعلن قريباً... الـFBI يؤكد: نتائج أحداث الكابيتول "ستصدم الأميركيين"
07:05 | 2025-05-29
29/05/2025 07:05:37
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاح حديث استخدمته إسرائيل ضدّ صواريخ "الحزب".. يُكشف عنه للمرة الاولى
Lebanon 24
سلاح حديث استخدمته إسرائيل ضدّ صواريخ "الحزب".. يُكشف عنه للمرة الاولى
07:00 | 2025-05-29
29/05/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربة لإحدى سياسات ترامب التجارية... والأسهم العالمية ترتفع
Lebanon 24
ضربة لإحدى سياسات ترامب التجارية... والأسهم العالمية ترتفع
06:35 | 2025-05-29
29/05/2025 06:35:52
Lebanon 24
Lebanon 24
رفع العلم الأميركيّ على مقرّ سفارة الولايات المتّحدة في دمشق
Lebanon 24
رفع العلم الأميركيّ على مقرّ سفارة الولايات المتّحدة في دمشق
06:35 | 2025-05-29
29/05/2025 06:35:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بكلمات مؤثرة.. فنانة تعتزل وتستعد للموت!
Lebanon 24
بكلمات مؤثرة.. فنانة تعتزل وتستعد للموت!
08:41 | 2025-05-28
28/05/2025 08:41:34
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر.. هذا ما شهدته مصارف لبنان
Lebanon 24
آخر خبر.. هذا ما شهدته مصارف لبنان
12:28 | 2025-05-28
28/05/2025 12:28:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل شهير يُرزق بمولودته الثانية ويطلق عليها هذا الاسم (صورة)
Lebanon 24
ممثل شهير يُرزق بمولودته الثانية ويطلق عليها هذا الاسم (صورة)
13:59 | 2025-05-28
28/05/2025 01:59:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"الحياة كلها قدامنا"... إليكم ما قالته نجوى كرم عن زوجها رجل الأعمال الإماراتيّ
Lebanon 24
"الحياة كلها قدامنا"... إليكم ما قالته نجوى كرم عن زوجها رجل الأعمال الإماراتيّ
08:15 | 2025-05-28
28/05/2025 08:15:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أجهشت بالبكاء على زوجها الراحل... فنانة شهيرة تتحدث عن أولادها وهذا ما تمنته
Lebanon 24
أجهشت بالبكاء على زوجها الراحل... فنانة شهيرة تتحدث عن أولادها وهذا ما تمنته
12:30 | 2025-05-28
28/05/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:31 | 2025-05-29
في بحر قزوين... جزيرة تظهر بشكلٍ مفاجىء
07:05 | 2025-05-29
"الإجابة القاطعة" ستُعلن قريباً... الـFBI يؤكد: نتائج أحداث الكابيتول "ستصدم الأميركيين"
07:00 | 2025-05-29
سلاح حديث استخدمته إسرائيل ضدّ صواريخ "الحزب".. يُكشف عنه للمرة الاولى
06:35 | 2025-05-29
ضربة لإحدى سياسات ترامب التجارية... والأسهم العالمية ترتفع
06:35 | 2025-05-29
رفع العلم الأميركيّ على مقرّ سفارة الولايات المتّحدة في دمشق
06:30 | 2025-05-29
تقرير بريطاني يتحدث عن مواجهة أميركية - روسية.. هذا ما كشفه
فيديو
خلعت زوجها الأول.. هل تتزوج النجمة الشهيرة مجدّداً؟ (فيديو)
Lebanon 24
خلعت زوجها الأول.. هل تتزوج النجمة الشهيرة مجدّداً؟ (فيديو)
03:41 | 2025-05-28
29/05/2025 14:35:56
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار سقف منزلها بشكل مفاجئ.. هذا ما حصل مع هذه المؤثرة الشهيرة (فيديو)
Lebanon 24
انهار سقف منزلها بشكل مفاجئ.. هذا ما حصل مع هذه المؤثرة الشهيرة (فيديو)
01:41 | 2025-05-28
29/05/2025 14:35:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قرارتها الأخيرة: فنان سوري شهير يُهاجم نقابة الفنانين.. هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
بعد قرارتها الأخيرة: فنان سوري شهير يُهاجم نقابة الفنانين.. هذا ما قاله (فيديو)
04:49 | 2025-05-27
29/05/2025 14:35:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24