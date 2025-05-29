ضربة لإحدى سياسات ترامب التجارية... والأسهم العالمية ترتفع

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سجلت مؤشرات الأسهم العالمية والعقود الآجلة الأميركية ارتفاعًا ملحوظًا، اليوم الخميس، عقب صدور قرار من يمنع الرئيس الأميركي من فرض رسوم جمركية شاملة على الواردات استنادًا إلى قانون صلاحيات الطوارئ.وجاء الحكم ليشكل ضربة قانونية لإحدى الركائز الأساسية في سياسات التجارية، ما انعكس إيجابيًا على معنويات المستثمرين في .وخلصت المحكمة إلى أن "قانون صلاحيات الطوارئ " لعام 1977، الذي استند إليه ترامب كأساس لفرض زيادات هائلة في رسوم الاستيراد، لا يجيز استخدام الرسوم الجمركية، وهو الحكم الذي رحبت به .وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.5 بالمئة، كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر الصناعي بنسبة 1.2 بالمئة.وارتفع مؤشر داكس الألماني، في التداولات الأوروبية المبكرة، بنسبة 0.5 بالمئة ليصل إلى حوالي 24161 نقطة، كما ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.9 بالمئة ليصل إلى 7861 نقطة.وارتفع مؤشر نيكي 225 القياسي الياباني بنسبة 1.9 بالمئة ليصل إلى 38433 نقطة.ودعت ، أكبر حليف للولايات المتحدة في ، ترامب إلى إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها على الواردات من اليابان، ووقف الرسوم الجمركية بنسبة 25 بالمئة على الصلب والألومنيوم والسيارات.وارتفع مؤشر هانج سنج في بنسبة 1.3 بالمئة ليصل إلى 23562 نقطة، كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.7 بالمئة ليصل إلى 3363 نقطة.وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 بنسبة 0.2 بالمئة ليصل إلى 8409.8 نقطة.وفي ، التي تعتمد، مثل اليابان، بشكل كبير على الصادرات إلى ، ارتفع مؤشر كوسبي بنسبة 1.9 بالمئة.وصعد مؤشر تايكس بنسبة 0.5 بالمئة.وأغلقت الأسهم الأميركية، أمس الأربعاء، على تراجع، حيث هبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6 بالمئة ليصل إلى 5888 نقطة.وتراجع مؤشر داو الصناعي بنسبة 0.6 بالمئة ليصل إلى 42099 نقطة، كما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.5 بالمئة ليصل إلى 19101 نقطة.وفي أسواق الطاقة، صباح الخميس، ارتفع سعر خام غرب الوسيط الأميركي بواقع 1.06 دولار ليصل إلى 62.90 دولار للبرميل، كما ارتفع سعر ، القياسي العالمي لأسعار ، بواقع 1 دولار ليصل إلى 32ر65 دولار للبرميل.وفي أسواق العملة، ارتفع سعر الدولار الأميركي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 146.06 ين ياباني من 144.87 ين، فيما تراجع سعر اليورو ليصل إلى 1.128 دولار من 1.1292 دولار.