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إقتصاد

بحضور الشرع... توقيع مذكرة باستثمارات تصل إلى 7 مليارات دولار مع شركات طاقة عالمية

Lebanon 24
29-05-2025 | 08:45
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أعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير عن توقيع مذكرة تفاهم مع تحالف من شركات رائدة في مجال الطاقة باستثمارات تصل إلى 7 مليارات دولار.
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وستُسهم المذكرة بتوليد 5 آلاف ميغاواط.


وتم توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الطاقة السورية ومجموعة UCC العالمية لتعزيز مجالات الاستثمار في قطاع الطاقة، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع. (روسيا اليوم)
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