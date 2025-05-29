بحضور الشرع... توقيع مذكرة باستثمارات تصل إلى 7 مليارات دولار مع شركات طاقة عالمية

أعلن السوري عن توقيع مع تحالف من شركات رائدة في مجال الطاقة باستثمارات تصل إلى 7 مليارات دولار.

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وستُسهم المذكرة بتوليد 5 آلاف ميغاواط.





وتم توقيع مذكرة التفاهم بين ومجموعة UCC العالمية لتعزيز مجالات الاستثمار في قطاع الطاقة، بحضور الرئيس السوري . (روسيا اليوم)