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حادثة غريبة في مطار برلين.. رجل يتسلّق السياج ويُربك الرحلات

Lebanon 24
29-05-2025 | 12:45
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أفادت الشرطة الاتحادية الألمانية أن رجلاً يبلغ من العمر 26 عاماً تسلق سياج مطار العاصمة الألمانية برلين «بي إي آر» اليوم الخميس.
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وذكرت متحدثة باسم الشرطة أن قوات الأمن تمكنت من القبض عليه بشكل سريع نسبياً.
وأوضحت المتحدثة أن الرجل بدا عليه الارتباك، ويعتقد أنه كان مصاباً، لذلك تم استدعاء فرق الإسعاف إلى الموقع.
واحتجزت قوات الأمن الشاب بشكل مؤقت، ويجري التحقيق معه الآن بتهمة القيام بتدخل خطير في حركة النقل الجوي، إضافة إلى دخوله غير المصرح به إلى منطقة مدرج المطار، بحسب المتحدثة. وأشارت إلى أن الحادث وقع نحو الساعة الواحدة
من جانبها، ذكرت متحدثة باسم إدارة مطار العاصمة الألمانية أنه تم تشغيل الرحلات الجوية مؤقتاً عبر مدرج واحد فقط للإقلاع والهبوط، وذلك لأسباب أمنية، وتابعت أن الحادث لم يؤثر على الركاب، ولم تسجل أي تأخير في مواعيد الرحلات.
(الشرق الأوسط)
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