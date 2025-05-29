حادثة غريبة في مطار برلين.. رجل يتسلّق السياج ويُربك الرحلات

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أفادت الشرطة الاتحادية أن رجلاً يبلغ من العمر 26 عاماً تسلق سياج «بي إي آر» اليوم الخميس.وذكرت متحدثة باسم الشرطة أن تمكنت من القبض عليه بشكل سريع نسبياً.وأوضحت المتحدثة أن الرجل بدا عليه الارتباك، ويعتقد أنه كان مصاباً، لذلك تم استدعاء فرق الإسعاف إلى الموقع.واحتجزت قوات الأمن الشاب بشكل مؤقت، ويجري التحقيق معه الآن بتهمة القيام بتدخل خطير في حركة النقل الجوي، إضافة إلى دخوله غير المصرح به إلى منطقة مدرج ، بحسب المتحدثة. وأشارت إلى أن الحادث وقع نحو الساعة الواحدةمن جانبها، ذكرت متحدثة باسم إدارة مطار العاصمة الألمانية أنه تم تشغيل الرحلات الجوية مؤقتاً عبر مدرج واحد فقط للإقلاع والهبوط، وذلك لأسباب أمنية، وتابعت أن الحادث لم يؤثر على الركاب، ولم تسجل أي تأخير في مواعيد الرحلات.