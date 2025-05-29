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عربي-دولي
عراقجي: لست واثقاً من قرب التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة
Lebanon 24
29-05-2025
|
13:03
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قال
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي
، الخميس، إنه ليس واثقاً من قرب التوصل إلى اتفاق بين بلاده والولايات المتحدة بشأن البرنامج
النووي
الإيراني
.
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وأضاف
عراقجي
على منصة "إكس"، أن
إيران
تسعى بإخلاص للتوصل إلى حل
دبلوماسي
يخدم مصالح جميع الأطراف، مشدداً على أن الطريق للتوصل إلى حل دبلوماسي هو "من خلال طاولة المفاوضات وليس
وسائل الإعلام
".
واعتبر أن التوصل إلى حل دبلوماسي يتطلب إبرام اتفاق ينهي جميع
العقوبات
المفروضة على إيران ويدعم الحقوق النووية لبلاده بما في ذلك تخصيب اليورانيوم.
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