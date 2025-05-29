عراقجي: لست واثقاً من قرب التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة

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قال ، الخميس، إنه ليس واثقاً من قرب التوصل إلى اتفاق بين بلاده والولايات المتحدة بشأن البرنامج .وأضاف على منصة "إكس"، أن تسعى بإخلاص للتوصل إلى حل يخدم مصالح جميع الأطراف، مشدداً على أن الطريق للتوصل إلى حل دبلوماسي هو "من خلال طاولة المفاوضات وليس ".واعتبر أن التوصل إلى حل دبلوماسي يتطلب إبرام اتفاق ينهي جميع المفروضة على إيران ويدعم الحقوق النووية لبلاده بما في ذلك تخصيب اليورانيوم.