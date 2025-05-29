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عربي-دولي

الكرملين يترقب موقف أوكرانيا من اقتراح التفاوض

Lebanon 24
29-05-2025 | 14:00
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قال الكرملين، اليوم الخميس، إنه لا يزال ينتظر رد أوكرانيا على اقتراح روسي بعقد الجولة القادمة من محادثات السلام في إسطنبول يوم الثاني من حزيران، لبدء المناقشات حول مسودة مذكرات تفاهم بشأن اتفاق سلام.
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وقال دميتري بيسكوف، الناطق باسم الكرملين، اليوم: "على حد علمي، لم نحصل على رد بعد.. نحن بحاجة لانتظار رد من الجانب الأوكراني"، واصفاً مطلب كييف من روسيا تسليمها شروط السلام قبل المحادثات بأنه "غير بنّاء".

وأكد بيسكوف أن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا تجري خلف الأبواب المغلقة، مشيراً إلى أن موسكو لن تكشف في الوقت الحالي عن شروطها. وقال في إطار إجابته على سؤال بهذا الصدد: "لن نناقش بشكل علني مضمون المسودات المتبادلة. لأنه يجب إجراء جميع المفاوضات خلف أبواب مغلقة، وليس بشكل علني".

كما اعتبر أن طلب كييف تسليم المذكرة المتعلقة بالتفاهم في الشأن الأوكراني "على الفور" أمر غير بناء، مضيفاً أن روسيا اقترحت استمرار المفاوضات بإسطنبول في 2 حزيران.

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