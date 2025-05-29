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عربي-دولي

التقطا "سيلفي" بجوار جثمانه بعد قتله... جريمة مروعة ارتكبها شابان!

Lebanon 24
29-05-2025 | 14:35
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شهدت منطقة العجمي في محافظة الإسكندرية شمال مصر جريمة مروعة، حيث قام شابان عاطلان بقتل شاب والتمثيل بجثمانه الملطخ بالدماء، ثم التقطا صور "سيلفي" إلى جانبه.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية بلاغاً من مركز شرطة الدخيلة يفيد بوقوع مشاجرة أدت إلى مقتل شاب وتمثيل بجثمانه، فانتقلت قوات الأمن فوراً إلى مكان الحادث. وتبين أن المتهمين، وهما عاطلان ولهما سوابق جنائية، اعتديا على الشاب بأسلحة بيضاء حتى أُردي قتيلاً.

وأوضح شهود العيان أن المتهمين هاجما الضحية بسبب تدخله في فض مشاجرة بينهما وبين آخرين، ما أثار غضبهم ودفعهم للانتقام منه بطعنه عدة طعنات. وبعد التأكد من وفاته، تمثلا بجثمانه والتقطا صوراً "سيلفي" إلى جانبه وهو مغطى بالدماء.

تم القبض على المتهمين، ونُقلت جثة المجني عليه إلى مشرحة المستشفى، وأُحرر محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة التحقيق في الحادث.

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