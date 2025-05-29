لقاء الشرع والمبعوث الأميركي… وتصعيد التعهّد بهزيمة داعش

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أكد المبعوث الأميركي إلى ، عقب لقاءه الرئيس السوري ، يوم الخميس، الالتزام بسلامة الهدف لواشنطن وهو الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش.وقال في منشور عبر منصة إكس:"إن لقاءالرئيس في لإطلاق مرحلة جديدة في علاقتنا القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة - بينما ترفرف النجوم والخطوط الأميركية من جديد في سماء - دليلٌ على قوة رؤية الرئيس الأميركي، والتنفيذ الحاسم للوزير للخطوات التي تُمكّن سوريا والمنطقة من تحديد مستقبلهما. كما أنه التزامٌ بسلامة الهدف الرئيسي لأميركا - وهو الهزيمة الدائمة لداعش.