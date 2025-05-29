أميركا: لن نتسامح مع استغلال الصين للجامعات وسرقة الأبحاث

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الأميركية تامي بروس، اليوم الخميس، إن "لن تتسامح مع استغلال الصيني لجامعاتها أو سرقة الأبحاث والملكية الفكرية الأميركية".وأضافت بروس للصحفيين في إفادة أن ستنظر بجدية في أمر الطلاب الصينيين في الولايات المتحدة الذين يمثلون تهديدا أو مشكلة، وذلك بعد أن أن ستبدأ "بقوة" في إلغاء التأشيرات. (الحدث)