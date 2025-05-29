Advertisement

عربي-دولي

أميركا: لن نتسامح مع استغلال الصين للجامعات وسرقة الأبحاث

Lebanon 24
29-05-2025 | 16:25
A-
A+

Doc-P-1367817-638841580280449667.jpg
Doc-P-1367817-638841580280449667.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة "لن تتسامح مع استغلال الحزب الشيوعي الصيني لجامعاتها أو سرقة الأبحاث والملكية الفكرية الأميركية".
Advertisement

وأضافت بروس للصحفيين في إفادة أن وزارة الخارجية ستنظر بجدية في أمر الطلاب الصينيين في الولايات المتحدة الذين يمثلون تهديدا أو مشكلة، وذلك بعد أن أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو أن واشنطن ستبدأ "بقوة" في إلغاء التأشيرات. (الحدث)
مواضيع ذات صلة
ترامب: الصين كسبت ما يكفي لعقود من الزمن عبر استغلال أميركا
lebanon 24
30/05/2025 00:37:31 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: سنرسل تحذيرا مناسبا لإيران بأننا لن نتسامح مع ما قام به الحوثيون اليوم
lebanon 24
30/05/2025 00:37:31 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبرغ عن مجلس الأمن القومي الأميركي: واشنطن لن تتسامح مع الفنتانيل الصيني والممارسات التجارية غير العادلة
lebanon 24
30/05/2025 00:37:31 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن السرقة الأكبر لرئيسة جامعة.. تفاصيل جديدة تُكشف
lebanon 24
30/05/2025 00:37:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:58 | 2025-05-29
16:45 | 2025-05-29
16:38 | 2025-05-29
16:26 | 2025-05-29
15:30 | 2025-05-29
15:17 | 2025-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24