قيادي في حماس: رد إسرائيل على مقترح ويتكوف لا يلبي مطالبنا

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قال القيادي في ، مساء الخميس، إن الرد على مقترح وقف إطلاق النار في غزة الذي قدمه مبعوث إلى "لم يلب مطالب الحركة".وأضاف نعيم لـ" "، أن الاقتراح لا يزال قيد .وكانت الحركة أعلنت أن المقترح الأميركي الذي وافقت عليه حول هدنة في غزة لا يستجيب لمطالبها، وجاء ذلك وفقا لمسؤول في حماس، تحدث لوكالة "فرانس برس"، مساء الخميس. (سكاي نيوز)