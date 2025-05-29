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عربي-دولي
قيادي في حماس: رد إسرائيل على مقترح ويتكوف لا يلبي مطالبنا
Lebanon 24
29-05-2025
|
16:45
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قال القيادي في
حماس
باسم نعيم
، مساء الخميس، إن الرد
الإسرائيلي
على مقترح وقف إطلاق النار في غزة الذي قدمه مبعوث
واشنطن
إلى
الشرق الأوسط
ستيف ويتكوف
"لم يلب مطالب الحركة".
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وأضاف نعيم لـ"
رويترز
"، أن الاقتراح لا يزال قيد
النقاش
.
وكانت الحركة أعلنت أن المقترح الأميركي الذي وافقت عليه
إسرائيل
حول هدنة في غزة لا يستجيب لمطالبها، وجاء ذلك وفقا لمسؤول في حماس، تحدث لوكالة "فرانس برس"، مساء الخميس. (سكاي نيوز)
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