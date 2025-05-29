توجيهات جديدة لزعيم كوريا الشمالية.. تعزيز الأنشطة العسكرية وقدرات الجيش الكوري

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أظهر زعيم كيم جونغ-أون اهتماما متزايدا بتعزيز قدرات جيش بلاده، خصوصا في الأسابيع الأخيرة.وذكرت أن ترأس اجتماعا حزبيا تناول تعزيز قدرات الجيش وأشرف بنفسه على تدريبات بالمدفعية.وشدد كيم، خلال اجتماع موسع للجنة العسكرية المركزية الثامنة لحزب العمال الكوري، على أهمية تعزيز دور المنظمات الحزبية في تنفيذ توجيهات لمعالجة "كافة التحديات المتعلقة ببناء قدرات الجيش والأنشطة العسكرية".وذكرت الوكالة أن كيم قال أيضا إن "من المهم للغاية تنظيم تدريبات إطلاق نار متكررة بالقرب من بيئة الحرب الفعلية" لبناء قدرة عسكرية قوية. (العين)