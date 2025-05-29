Advertisement

عربي-دولي

توجيهات جديدة لزعيم كوريا الشمالية.. تعزيز الأنشطة العسكرية وقدرات الجيش الكوري

Lebanon 24
29-05-2025 | 23:22
A-
A+
Doc-P-1367900-638841831677810460.png
Doc-P-1367900-638841831677810460.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أظهر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون اهتماما متزايدا بتعزيز قدرات جيش بلاده، خصوصا في الأسابيع الأخيرة.
Advertisement

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم جونغ أون ترأس اجتماعا حزبيا تناول تعزيز قدرات الجيش وأشرف بنفسه على تدريبات بالمدفعية.

وشدد كيم، خلال اجتماع موسع للجنة العسكرية المركزية الثامنة لحزب العمال الكوري، على أهمية تعزيز دور المنظمات الحزبية في تنفيذ توجيهات القيادة المركزية لمعالجة "كافة التحديات المتعلقة ببناء قدرات الجيش والأنشطة العسكرية".

وذكرت الوكالة أن كيم قال أيضا إن "من المهم للغاية تنظيم تدريبات إطلاق نار متكررة بالقرب من بيئة الحرب الفعلية" لبناء قدرة عسكرية قوية. (العين)

 
 
مواضيع ذات صلة
الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز
lebanon 24
30/05/2025 07:48:22 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا تؤكد استمرار العمل في تنسيق زيارة الزعيم الكوري الشمالي
lebanon 24
30/05/2025 07:48:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الزعيم الكوري الشمالي يشرف على تدريبات تحاكي شنّ هجمات نووية مضادة
lebanon 24
30/05/2025 07:48:22 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم كوريا الشمالية: مشاركتنا في الحرب بين روسيا وأوكرانيا كانت عادلة
lebanon 24
30/05/2025 07:48:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:15 | 2025-05-30
23:44 | 2025-05-29
23:40 | 2025-05-29
23:39 | 2025-05-29
23:30 | 2025-05-29
23:29 | 2025-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24