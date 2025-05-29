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عربي-دولي
"التلغراف": الناتو يستفيد من إطالة أمد الحرب... وأوكرانيا تدفع الثمن
Lebanon 24
29-05-2025
|
23:29
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أشارت صحيفة "تلغراف"
الأوكرانية
إلى أن استمرار الحرب في
أوكرانيا
يصب في مصلحة دول
حلف شمال الأطلسي
، إذ يمنحها الوقت اللازم لتعزيز جاهزيتها الدفاعية واستكمال خططها الاستراتيجية. ولفتت الصحيفة إلى أن الحلف ليس في موقع يؤهله حاليًا لخوض مواجهة عسكرية مباشرة، ما يجعل إطالة أمد النزاع فرصة لتحسين قدراته الأمنية.
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وأضافت أن "
أوروبا
تخطط لاستكمال خطة إعادة التسلح بحلول عام 2029، وكلما طال أمد الأزمة الأوكرانية، زاد الوقت المتاح لأعضاء الحلف حتى تؤهل قواتها".
ونقلت الصحيفة عن السفير الأوكراني السابق لدى
الولايات المتحدة
فاليري تشالي قوله: "لماذا نضحي بأرواح عشرات الآلاف من الناس في هذا الوضع؟ إنهم يزودوننا بالأسلحة حتى نتمكن من أداء دورنا كمركز شرقي، ولكن بدون عضوية
الناتو
، لماذا نفعل هذا؟".
وقدمت
المفوضية الأوروبية
في 19 آذار استراتيجيتها الدفاعية الجديدة، "إعادة تسليح أوروبا"، والتي تتضمن إنفاق حوالي 800 مليار
يورو
على مدى السنوات الأربع المقبلة لتعزيز دفاعات
دول الاتحاد الأوروبي
وتزويد أوكرانيا بالأسلحة. وقد تم تغيير اسم الاستراتيجية في وقت لاحق إلى "الاستعداد 2030" الأقل عدوانية بسبب الاحتجاجات من العديد من البلدان المشاركة. (روسيا اليوم)
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