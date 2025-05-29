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وأضافت أن " تخطط لاستكمال خطة إعادة التسلح بحلول عام 2029، وكلما طال أمد الأزمة الأوكرانية، زاد الوقت المتاح لأعضاء الحلف حتى تؤهل قواتها".ونقلت الصحيفة عن السفير الأوكراني السابق لدى فاليري تشالي قوله: "لماذا نضحي بأرواح عشرات الآلاف من الناس في هذا الوضع؟ إنهم يزودوننا بالأسلحة حتى نتمكن من أداء دورنا كمركز شرقي، ولكن بدون عضوية ، لماذا نفعل هذا؟".وقدمت في 19 آذار استراتيجيتها الدفاعية الجديدة، "إعادة تسليح أوروبا"، والتي تتضمن إنفاق حوالي 800 مليار على مدى السنوات الأربع المقبلة لتعزيز دفاعات وتزويد أوكرانيا بالأسلحة. وقد تم تغيير اسم الاستراتيجية في وقت لاحق إلى "الاستعداد 2030" الأقل عدوانية بسبب الاحتجاجات من العديد من البلدان المشاركة. (روسيا اليوم)