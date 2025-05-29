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اللجنة الوزارية العربية الإسلامية تزور رام الله الأحد

Lebanon 24
29-05-2025 | 23:30
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أكد السفير الفلسطيني لدى السعودية مازن غنيم، أن اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة برئاسة المملكة ستزور مدينة رام الله، الأحد.
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وأوضح غنيم لقناة "الإخبارية" السعودية، أن وفد اللجنة يضم وزراء خارجية المملكة ومصر والأردن ودول أخرى.

وأشار السفير الفلسطيني إلى أن الوفد سيلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينية، خلال الزيارة التي تستمر يوما واحدا.

وقال غنيم إن أجندات الزيارة ستشمل بحث آليات الحراك العربي المشترك، لحشد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد أن اللجنة ستستمع لملاحظات القيادة الفلسطينية، وتطلع على الأوضاع الميدانية في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف غنيم أن الزيارة تهدف إلى بلورة موقف فلسطيني عربي مشترك، لتحريك مسار سياسي ينتهي بإقامة دولة فلسطينية.

ويأتي التحرك قبيل المؤتمر الدولي لحل الدولتين المقرر خلال الفترة بين 17 و20 حزيران المقبل، الذي تستضيفه الأمم المتحدة في نيويورك برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا.
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