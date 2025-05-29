اللجنة الوزارية العربية الإسلامية تزور رام الله الأحد

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أكد السفير الفلسطيني لدى ، أن الإسلامية بشأن غزة برئاسة ستزور مدينة ، الأحد.وأوضح غنيم لقناة "الإخبارية" السعودية، أن وفد اللجنة يضم وزراء خارجية المملكة ومصر والأردن ودول أخرى.وأشار السفير الفلسطيني إلى أن الوفد سيلتقي الرئيس الفلسطيني والقيادة ، خلال الزيارة التي تستمر يوما واحدا.وقال غنيم إن أجندات الزيارة ستشمل بحث آليات الحراك العربي المشترك، لحشد الاعتراف الدولي بدولة على حدود عام 1967 وعاصمتها .وأكد أن اللجنة ستستمع لملاحظات القيادة الفلسطينية، وتطلع على الأوضاع الميدانية في الأراضي الفلسطينية.وأضاف غنيم أن الزيارة تهدف إلى بلورة موقف فلسطيني عربي مشترك، لتحريك مسار سياسي ينتهي بإقامة دولة فلسطينية.ويأتي التحرك قبيل لحل الدولتين المقرر خلال الفترة بين 17 و20 حزيران المقبل، الذي تستضيفه في برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا.