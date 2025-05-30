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تفاصيل جديدة عن معركة "طوفان الاقصى": عناصر "حماس" هاجموا قاعدة بالخطأ... وقتلوا 8 جنود

Lebanon 24
30-05-2025 | 01:07
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كشف تحقيق عسكري إسرائيلي صدر اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة عن هجوم عناصر "حماس" في 7 تشرين الاول 2023 على قاعدة "أوريم" الإسرائيلية التي تقع في صحراء النقب.
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ووفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" توصل تحقيق إلى أن مسلحين من "حماس" سلكوا طريقا خاطئا في محاولة الوصول إلى قاعدة استخباراتية حساسة في 7 تشرين الاول.

وحاول 10 عناصر من حماس، الاستيلاء على قاعدة استخبارات عسكرية حساسة تقع على بعد حوالي 16 كيلومترا من الحدود مع قطاع غزة.

ومع ذلك، سلك العناصر طريقا خاطئا عند وصولهم إلى مفترق أوريم، وهاجموا بدلا من ذلك قاعدة قيادة الجبهة الداخلية المجاورة، حيث قتل ثمانية جنود إسرائيليين وجرح عدد آخر، وقامت قوات من قاعدة أخرى قريبة وقوات أخرى بالقضاء على المهاجمين. وفقا لتحقيق أجراه جيش الدفاع الإسرائيلي ونشر اليوم الجمعة.

وأفاد تحقيق الجيش الإسرائيلي في الهجوم على قاعدة أوريم أن تصرفات الجنود والقادة الذين قاتلوا للدفاع عن القاعدة أحبطت في النهاية خطط "حماس" ومع ذلك، ذكر التحقيق أن المنظومة الدفاعية للقاعدة "لم تكن مستعدة بشكل مناسب للتعامل مع سيناريو تسلل وهجوم واسع النطاق كهذا".

وجاء في التحقيق: "نتيجة لذلك، نفذ المسلحون حملة قتل داخل القاعدة حتى قضت عليهم قوات الجيش الإسرائيلي تماما". (روسيا اليوم)


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