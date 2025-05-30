Advertisement

عربي-دولي

"اغتيالات".. هذه سيناريوهات إسرائيل لمواجهة الحوثيين

Lebanon 24
30-05-2025 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1368049-638842050003138315.jpg
Doc-P-1368049-638842050003138315.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشر موقع "زمان إسرائيل" تقريراً جديداً تحدث فيه عن 3 خيارات لدى إسرائيل لمواجهة جماعة "الحوثي" في اليمن من بينها وقف الحرب في غزة.
Advertisement
 
 
ويقول التقرير إن إسرائيل لا تستطيع إعلان النصر على "الحوثيين" رغم هجماتها الشديدة على البنية التحتية العسكرية والمدنية في اليمن، بما فيها المطارات والموانئ، لأن الحوثيين يواصلون إطلاق صاروخ أو اثنين عليها كل يوم تقريبا، وبالتالي فإن ضرباتها الجوية تكلفها عشرات ملايين الدولارات لكل طلعة جوية بمشاركة عشرات الطائرات، فيما يبلغ سعر تشغيل صواريخ حيتس للدفاع ثلاثة ملايين دولار لكل صاروخ".
 
 
وأكمل: "علاوة على ذلك، فإن وضع قرابة ثلاثة ملايين إسرائيلي في الثكنات والملاجئ لخمسة عشر دقيقة له تكلفة اقتصادية ضارة وكبيرة، بجانب تبعاتها النفسية السلبية، ويبقى السؤال عن نجاح الحوثيين في اجتياز صاروخهم لرحلة بطول ألفي كيلومتر، دون تصدي له، مما أنشأ أمام إسرائيل وضعا كارثياً ويتطلب حلاً سياسياً أو عسكرياً".
 
وذكر أن أمام إسرائيل 3 خيارات لمواجهة الحوثيين وهي على النحو التالي:
 
 
1- السعي للتوصل لاتفاق لإعادة جميع الأسرى، ووقف القتال في غزة، والاعتماد على تصريحات قيادة الحوثيين بأن هذا سيوقف إطلاق الصواريخ عليها
 
 
2- القضاء على الحوثيين، مع العلم أن الإيرانيين يتمتعون بنفوذ كبير وقوة كبيرة لتفعيلهم في الوقت المناسب لهم، ويزودونهم بالأسلحة والمعدات العسكرية، ليس فقط عن طريق الموانئ والمطارات التي يتم قصفها، بل أيضاً عبر البر من خلال عُمان".
3- الخيار الثالث الذي لا يعتبر خيالاً علمياً أو حلماً بعيد المنال، فهو رشوة و"تزويد" القراصنة الصوماليين في منطقة القرن الأفريقي بالمال بغرض اغتيال زعماء الحوثيين.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
ماذا ينتظر إيران بعد خامنئي؟ هذه سيناريوهات "الخلافة"!
lebanon 24
30/05/2025 19:40:32 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الحرس الثوري: إسرائيل تدفع الولايات المتحدة نحو المواجهة مع إيران ونحن جاهزون لكل السيناريوهات
lebanon 24
30/05/2025 19:40:32 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه رسائل إسرائيل وراء "اغتيالات لبنان".. تفاصيل مهمة
lebanon 24
30/05/2025 19:40:32 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إسرائيل تُركت وحدها في مواجهة التهديد الحوثي
lebanon 24
30/05/2025 19:40:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:29 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:27 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:20 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:50 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:38 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:29 | 2025-05-30
12:27 | 2025-05-30
12:20 | 2025-05-30
11:50 | 2025-05-30
11:38 | 2025-05-30
11:05 | 2025-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24