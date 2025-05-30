"اغتيالات".. هذه سيناريوهات إسرائيل لمواجهة الحوثيين

نشر موقع "زمان " تقريراً جديداً تحدث فيه عن 3 خيارات لدى إسرائيل لمواجهة جماعة " " في اليمن من بينها وقف الحرب في غزة.

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ويقول التقرير إن إسرائيل لا تستطيع إعلان النصر على "الحوثيين" رغم هجماتها الشديدة على البنية التحتية العسكرية والمدنية في اليمن، بما فيها المطارات والموانئ، لأن الحوثيين يواصلون إطلاق صاروخ أو اثنين عليها كل يوم تقريبا، وبالتالي فإن ضرباتها الجوية تكلفها عشرات ملايين الدولارات لكل طلعة جوية بمشاركة عشرات الطائرات، فيما يبلغ سعر تشغيل صواريخ حيتس للدفاع ثلاثة ملايين دولار لكل صاروخ".

وأكمل: "علاوة على ذلك، فإن وضع قرابة ثلاثة ملايين إسرائيلي في الثكنات والملاجئ لخمسة عشر دقيقة له تكلفة اقتصادية ضارة وكبيرة، بجانب تبعاتها النفسية السلبية، ويبقى السؤال عن نجاح الحوثيين في اجتياز صاروخهم لرحلة بطول ألفي كيلومتر، دون تصدي له، مما أنشأ أمام إسرائيل وضعا كارثياً ويتطلب حلاً سياسياً أو عسكرياً".

وذكر أن أمام إسرائيل 3 خيارات لمواجهة الحوثيين وهي على النحو التالي:

1- السعي للتوصل لاتفاق لإعادة جميع الأسرى، ووقف القتال في غزة، والاعتماد على تصريحات قيادة الحوثيين بأن هذا سيوقف إطلاق الصواريخ عليها

2- على الحوثيين، مع أن الإيرانيين يتمتعون بنفوذ كبير وقوة كبيرة لتفعيلهم في الوقت المناسب لهم، ويزودونهم بالأسلحة والمعدات العسكرية، ليس فقط عن طريق الموانئ والمطارات التي يتم قصفها، بل أيضاً عبر البر من خلال ".

3- الخيار الثالث الذي لا يعتبر خيالاً علمياً أو حلماً بعيد المنال، فهو رشوة و"تزويد" الصوماليين في منطقة القرن الأفريقي بالمال بغرض اغتيال زعماء الحوثيين.