حصلت في سوريا.. خطوة "تثير قلق إسرائيل"

نشرت صحيفة " " تقريراً جديداً قالت فيه إن رفع الأميركي في هو بمنزلة "إصبع في عين "، مشيرة إلى أن تصريحات مسؤولين أميركيين بشأن صفحة جديدة مع تُرجمت إلى خطوة رسمية، مما يُعَد تأكيداً على مسار مختلف للعلاقات بين البلدين.

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ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن تروج بعد مضيها قدماً في إجراءات رفع عن سوريا لحذف اسمها من قائمة الإرهاب.

وأمس الخميس، افتتح المبعوث الأميركي لسوريا توماس مقر إقامة سفير بلاده في دمشق لأول مرة بعد 13 عاماً من قطع العلاقات بين البلدين.

وقال باراك إن اتخذ قراراً جريئاً بشأن سوريا دون شروط أو متطلبات، وتتلخص رؤيته في إعطاء الحكومة فرصة بعدم التدخل، كما أنه سيرفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.



بدوره، رأى مقال في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن تعيين السفير الأميركي في توماس باراك مبعوثاً أميركياً إلى سوريا يؤكد على أن تنظر إلى تركيا باعتبارها اللاعب الخارجي في سوريا وليس إسرائيل.



ووفق المقال، فإن الخطوة تثير قلقاً بشأن السياسة الخارجية لإدارة ترامب تجاه التي يقول إنها تتغير بسرعة، كما تعكس رغبة ترامب في إعطاء الأولوية لاستقرار سوريا بعد رفع العقوبات. (الجزيرة نت)