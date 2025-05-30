Advertisement

عربي-دولي

وزير إسرائيليّ لماكرون: سيتمّ إلقاء "اعترافكم" في سلة المهملات

Lebanon 24
30-05-2025 | 07:17
A-
A+
Doc-P-1368109-638842117945639918.jpg
Doc-P-1368109-638842117945639918.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توجه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قائلاً: "ستعترفون بدولة فلسطينية على الورق وسيتم إلقاء هذه الورقة في سلة مهملات التاريخ".
Advertisement
 
وكان ماكرون قد قال للصحفيين في سنغافورة إن وجود دولة فلسطينية "ليس مجرد واجب أخلاقي، بل ضرورة سياسية أيضا". 
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الإسرائيلي مخاطبا ماكرون: ستعترفون بدولة فلسطينية على الورق وسيتم إلقاء هذه الورقة في سلة مهملات التاريخ
lebanon 24
30/05/2025 15:37:36 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون يندّد بـ"المعلومات المغلوطة" حول الاعتراف الفرنسي بالدولة الفلسطينية
lebanon 24
30/05/2025 15:37:36 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": إلقاء قنابل مضيئة إسرائيلية في أجواء بلدة عيتا الشعب
lebanon 24
30/05/2025 15:37:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: اعتراف فرنسا بدولة فلسطين سيكون "مكافأة للإرهاب"
lebanon 24
30/05/2025 15:37:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:21 | 2025-05-30
08:19 | 2025-05-30
08:13 | 2025-05-30
08:00 | 2025-05-30
07:42 | 2025-05-30
07:22 | 2025-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24