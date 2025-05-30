وزير إسرائيليّ لماكرون: سيتمّ إلقاء "اعترافكم" في سلة المهملات

توجه إلى قائلاً: "ستعترفون بدولة فلسطينية على الورق وسيتم إلقاء هذه الورقة في سلة مهملات التاريخ".

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وكان ماكرون قد قال للصحفيين في إن وجود دولة فلسطينية "ليس مجرد واجب أخلاقي، بل ضرورة سياسية أيضا".