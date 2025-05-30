من القطب الشمالي... بماذا تُزوّد روسيا دمشق؟

كشفت بيانات شحن نقلها مصدر في قطاع وبيانات مجموعة بورصات ، أن " زادت إمداداتها النفطية من إلى ".

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وبحسب المصدر ومجموعة بورصات لندن، تم تحميل ناقلة النفط "ميتزل"، التي تفرض عليها عقوبات، بنحو 140 ألف طن من في ميناء في القطب ، وتتجه إلى ميناء بانياس السوري، الذي استقبل بالفعل عدة شحنات من هذا النفط. (الامارات 24)