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عربي-دولي

من القطب الشمالي... بماذا تُزوّد روسيا دمشق؟

Lebanon 24
30-05-2025 | 08:19
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كشفت بيانات شحن نقلها مصدر في قطاع النفط وبيانات مجموعة بورصات لندن، أن "روسيا زادت إمداداتها النفطية من القطب الشمالي إلى سوريا".
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وبحسب المصدر ومجموعة بورصات لندن، تم تحميل ناقلة النفط "ميتزل"، التي تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات، بنحو 140 ألف طن من النفط الروسي في ميناء مورمانسك في القطب الشمالي، وتتجه إلى ميناء بانياس السوري، الذي استقبل بالفعل عدة شحنات من هذا النفط. (الامارات 24)
 
 
 
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