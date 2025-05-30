محلل عسكريّ: أوروبا بحاجة لمنظومة "قبة ذهبية"

ذكرت "العربية" أنّ المحلل العسكري السلوفاكي توماش ناجي قال إنّ بحاجة لـ"قبة ذهبية" على غرار المشروع الأميركي الدفاعي الذي أعلن عنه مؤخرا.

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وكان الرئيس الأميركي أعلن في الأسبوع الماضي عن إطلاق مشروع " الذهبية لأميركا " مع الهدف المعلن وهو على التهديد الصاروخي لأراضي .





وقال ناجي: "بينما يُعدّ هذا الطموح رمزا لأسلوب الذي يتسم بهوس العظمة، فإنه يؤكد على حقيقة صعبة، وهى أن نظم الدفاع الجوي والصاروخي متأخرة بشكل خطير عن القدرات الهجومة الناشئة والقوية على نحو متزايد للخصوم غير الغربيين".



وأضاف أنّ "الاتجاه واضح من خلال التقدم الصاروخي الفرط صوتي لروسيا والصين إلى التقدم المتواصل لكوريا الشمالية في الصواريخ الباليستية، وبرنامج الذي من شأنه أن يضعها على عتبة قوة نووية وحتى عمليات التطوير في باكستان التي لم يتم الإعلان عنها".



وتابع: "الدول الغربية تفتقر إلى كلا من النظم الدفاعية لحماية نفسها والقدرات الهجومية المكافئة لردع أعداء محتملين".