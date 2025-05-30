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عربي-دولي
محلل عسكريّ: أوروبا بحاجة لمنظومة "قبة ذهبية"
Lebanon 24
30-05-2025
|
08:38
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ذكرت "العربية" أنّ المحلل العسكري السلوفاكي توماش ناجي قال إنّ
أوروبا
بحاجة لـ"قبة ذهبية" على غرار المشروع الأميركي الدفاعي الذي أعلن عنه مؤخرا.
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وكان الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أعلن في الأسبوع الماضي عن إطلاق مشروع "
القبة
الذهبية لأميركا " مع الهدف المعلن وهو
القضاء
على التهديد الصاروخي لأراضي
الولايات المتحدة
.
وقال ناجي: "بينما يُعدّ هذا الطموح رمزا لأسلوب
ترامب
الذي يتسم بهوس العظمة، فإنه يؤكد على حقيقة صعبة، وهى أن نظم الدفاع الجوي والصاروخي
الغربي
متأخرة بشكل خطير عن القدرات الهجومة الناشئة والقوية على نحو متزايد للخصوم غير الغربيين".
وأضاف أنّ "الاتجاه واضح من خلال التقدم الصاروخي الفرط صوتي لروسيا والصين إلى التقدم المتواصل لكوريا الشمالية في الصواريخ الباليستية، وبرنامج
إيران
النووي
الذي من شأنه أن يضعها على عتبة قوة نووية وحتى عمليات التطوير في باكستان التي لم يتم الإعلان عنها".
وتابع: "الدول الغربية تفتقر إلى كلا من النظم الدفاعية لحماية نفسها والقدرات الهجومية المكافئة لردع أعداء محتملين".
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