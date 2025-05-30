بتهمة "الترويج للإرهاب"... المحكمة تسجن وتغرّم الإمام إسماعيل!

قضت محكمة فرنسية، يوم الجمعة، بسجن الإمام بن جيلالي، المعروف في وذكر اسمه في تقرير حديث عن ، لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ، بتهمة "الترويج للإرهاب"، على خلفية إعادة نشره منشورًا على منصة "إكس" بشأن هجوم 7 تشرين الأول 2023 .

كما فرضت المحكمة عليه غرامة قدرها 2000 ، ومنعته من ممارسة حقوقه المدنية لمدة خمس سنوات، وأدرجته في سجل مرتكبي الانتهاكات المرتبطة بالإرهاب.

وجاء الحكم بعد إعادة نشره في 2024 لفيديو على حسابه الذي يتابعه أكثر من 11 ألف شخص، أرفقه بتعليق وصف فيه هجوم " " في 7 تشرين الأول بأنه "دفاع مشروع".

وبعد صدور الحكم، أعلن بن جيلالي للصحافة عزمه "بفخر" استئناف خطب الجمعة.

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وكرر كلامه خلال جلسة استماع في أواخر قائلا إن "النقل لا يعني الالتزام، ولم ألتزم بهذه التعليقات".وقال "من البديهي أنه بمجرد أن تدافع عن ، فأنت إما معاد للسامية وإما إرهابي"، مؤكدا أن "هذا لن يُسكتنا".ويوصف بن جيلالي، وهو مواطن فرنسي، بأنه "ذو ميول سلفية إلى حد ما" ويحظى "بشعبية كبيرة بين الشباب ، وخصوصا بسبب اتقانه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".