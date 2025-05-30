بتهمة "الترويج للإرهاب"... المحكمة تسجن وتغرّم الإمام إسماعيل!

قضت محكمة فرنسية، يوم الجمعة، بسجن الإمام إسماعيل بن جيلالي، المعروف في مرسيليا وذكر اسمه في تقرير حديث عن جماعة الإخوان المسلمين، لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ، بتهمة "الترويج للإرهاب"، على خلفية إعادة نشره منشورًا على منصة "إكس" بشأن هجوم 7 تشرين الأول 2023 في إسرائيل.
كما فرضت المحكمة عليه غرامة قدرها 2000 يورو، ومنعته من ممارسة حقوقه المدنية لمدة خمس سنوات، وأدرجته في سجل مرتكبي الانتهاكات المرتبطة بالإرهاب.
وجاء الحكم بعد إعادة نشره في تموز 2024 لفيديو على حسابه الذي يتابعه أكثر من 11 ألف شخص، أرفقه بتعليق وصف فيه هجوم "حماس" في 7 تشرين الأول بأنه "دفاع مشروع".
وبعد صدور الحكم، أعلن بن جيلالي للصحافة عزمه "بفخر" استئناف خطب الجمعة.