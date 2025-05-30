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عربي-دولي
رسمياً... المحكمة العليا تسمح لترامب بإلغاء إقامة 500 ألف مهاجر!
Lebanon 24
30-05-2025
|
11:50
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أجازت
المحكمة العليا
في
الولايات المتحدة
لإدارة
الرئيس دونالد ترامب
، يوم الجمعة، إلغاء الوضع القانوني لأكثر من 500 ألف مهاجر من أميركا اللاتينية، بحسب ما أظهرت وثيقة قضائية.
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ولم يحمل قرار المحكمة توقيعا أو يورد الأسباب الموجبة، لكنه اقترن بمعارضة القاضيتين كنتاجي
براون جاكسون
وصونيا سوتومايور اللتين حذرتا من "تداعيات مدمّرة" لاقتلاع "حياة نحو نصف مليون من غير المواطنين بينما يتم النظر في طلباتهم القانونية".
وكانت
إدارة ترامب
أعلنت في أذاأنها بصدد إنهاء الوضع القانوني لأكثر من 500 ألف مهاجر من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، والممنوح لهم بموجب برنامج أطلقه سلفه
جو بايدن
.
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