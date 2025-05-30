برشلونة تقطع علاقاتها مع إسرائيل احتجاجًا على حرب غزة

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في خطوة لافتة، أعلن مجلس رسميًا قطع العلاقات المؤسسية مع ، بما في ذلك إنهاء اتفاقية التوأمة والصداقة التي تربطها بمدينة ، وذلك احتجاجًا على استمرار الحرب على ، والتي وصفها سانتشيز بأنها "إبادة جماعية".ووافق المجلس، بدعم من الحاكم وعدة جماعات يسارية واستقلالية، على اقتراح يضم نحو عشرين بندًا، من أبرزها وقف التعاون مع الحكومة الإسرائيلية الحالية، والدعوة لمنع استضافة شركات الأسلحة والجهات المرتبطة بالحكومة الإسرائيلية في المعارض التجارية، ومنع السفن التي تنقل أسلحة إلى إسرائيل من الرسو في ميناء .عمدة برشلونة، جاوما كولبوني، صرح بأن حجم المعاناة والدمار في غزة يجعل من المستحيل الاستمرار بأي علاقة مع الحكومة الإسرائيلية، مؤكدًا المدينة بالمبادئ الإنسانية واحترام القانون الدولي.وتأتي هذه الخطوة بعد عام من تعليق مؤقت للعلاقات اتخذته رئيسة البلدية السابقة آدا كولاو، وتم التراجع عنه لاحقًا، لتعود القضية مجددًا إلى الواجهة بعد التصعيد الأخير في غزة.كما تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الإسبانية برئاسة سانتشيز كانت قد اعترفت رسميًا بدولة في أيار 2024، في موقف يعكس تحولا في السياسة الخارجية الإسبانية تجاه الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. (روسيا اليوم)