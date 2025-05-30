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عربي-دولي

برشلونة تقطع علاقاتها مع إسرائيل احتجاجًا على حرب غزة

Lebanon 24
30-05-2025 | 13:05
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في خطوة لافتة، أعلن مجلس مدينة برشلونة الإسبانية رسميًا قطع العلاقات المؤسسية مع إسرائيل، بما في ذلك إنهاء اتفاقية التوأمة والصداقة التي تربطها بمدينة تل أبيب، وذلك احتجاجًا على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي وصفها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز بأنها "إبادة جماعية".
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ووافق المجلس، بدعم من الحزب الاشتراكي الحاكم وعدة جماعات يسارية واستقلالية، على اقتراح يضم نحو عشرين بندًا، من أبرزها وقف التعاون مع الحكومة الإسرائيلية الحالية، والدعوة لمنع استضافة شركات الأسلحة والجهات المرتبطة بالحكومة الإسرائيلية في المعارض التجارية، ومنع السفن التي تنقل أسلحة إلى إسرائيل من الرسو في ميناء برشلونة.

عمدة برشلونة، جاوما كولبوني، صرح بأن حجم المعاناة والدمار في غزة يجعل من المستحيل الاستمرار بأي علاقة مع الحكومة الإسرائيلية، مؤكدًا التزام المدينة بالمبادئ الإنسانية واحترام القانون الدولي.

وتأتي هذه الخطوة بعد عام من تعليق مؤقت للعلاقات اتخذته رئيسة البلدية السابقة آدا كولاو، وتم التراجع عنه لاحقًا، لتعود القضية مجددًا إلى الواجهة بعد التصعيد الأخير في غزة.

كما تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الإسبانية برئاسة سانتشيز كانت قد اعترفت رسميًا بدولة فلسطين في أيار 2024، في موقف يعكس تحولا في السياسة الخارجية الإسبانية تجاه الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. (روسيا اليوم)
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