Advertisement

عربي-دولي

انفجار قوي في محطة وقود بمدينة كولساري الكازاخستانية

Lebanon 24
30-05-2025 | 14:50
A-
A+
Doc-P-1368344-638842389940957980.jpeg
Doc-P-1368344-638842389940957980.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت مدينة كولساري في مقاطعة أتيراو الكازاخستانية انفجارًا قويًا أعقبه حريق هائل في محطة للوقود، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين بجروح متفاوتة، وفق ما أفادت به صحيفة "تينغري نيوز" المحلية نقلًا عن مصادر رسمية.
Advertisement

وذكرت وزارة الطوارئ الكازاخستانية أن الحريق الناتج عن الانفجار امتد إلى ثلاثة مبانٍ من طابق واحد ومبنى آخر مكوّن من طابقين يقع خلف محطة الوقود، مما تسبب في أضرار جسيمة.

وفي أعقاب الحادث، عقدت السلطات الإقليمية اجتماعًا طارئًا لتنسيق جهود الإغاثة، حيث تم إرسال 60 عنصر إنقاذ و10 وحدات إطفاء إلى الموقع.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب تتصاعد بكثافة والدخان يغطي سماء المنطقة، بينما تواصل فرق الإنقاذ السيطرة على الحريق والحيلولة دون امتداده إلى بنى تحتية حيوية.

وأكدت السلطات الكازاخستانية أن التحقيق لا يزال جاريًا لتحديد سبب الانفجار وتقدير حجم الأضرار المادية بشكل دقيق. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
مروحية أباتشي تستهدف محطة وقود وغرفة جاهزة في عيتا الشعب (فيديو)
lebanon 24
31/05/2025 00:40:28 Lebanon 24 Lebanon 24
استهداف محطة وقود في عيتا الشعب
lebanon 24
31/05/2025 00:40:28 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: حريق بمحطة وقود في زابوريجيا جنوبي أوكرانيا جراء هجوم بمسيرة روسية
lebanon 24
31/05/2025 00:40:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إيرانية: ارتفاع عدد مصابي انفجار ميناء رجائي بمدينة بندر عباس جنوب البلاد إلى 300
lebanon 24
31/05/2025 00:40:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:52 | 2025-05-30
16:51 | 2025-05-30
16:50 | 2025-05-30
16:45 | 2025-05-30
16:41 | 2025-05-30
16:32 | 2025-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24