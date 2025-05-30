21
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
15
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
18
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
انفجار قوي في محطة وقود بمدينة كولساري الكازاخستانية
Lebanon 24
30-05-2025
|
14:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت مدينة كولساري في مقاطعة أتيراو الكازاخستانية انفجارًا قويًا أعقبه حريق هائل في محطة للوقود، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين بجروح متفاوتة، وفق ما أفادت به صحيفة "تينغري نيوز" المحلية نقلًا عن مصادر رسمية.
Advertisement
وذكرت
وزارة الطوارئ الكازاخستانية
أن الحريق الناتج عن الانفجار امتد إلى ثلاثة مبانٍ من طابق واحد ومبنى آخر مكوّن من طابقين يقع خلف محطة الوقود، مما تسبب في أضرار جسيمة.
وفي أعقاب الحادث، عقدت السلطات الإقليمية اجتماعًا طارئًا لتنسيق جهود الإغاثة، حيث تم إرسال 60 عنصر إنقاذ و10 وحدات إطفاء إلى الموقع.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب تتصاعد بكثافة والدخان يغطي سماء المنطقة، بينما تواصل فرق الإنقاذ السيطرة على الحريق والحيلولة دون امتداده إلى بنى تحتية حيوية.
وأكدت السلطات الكازاخستانية أن التحقيق لا يزال جاريًا لتحديد سبب الانفجار وتقدير حجم الأضرار المادية بشكل دقيق. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
مروحية أباتشي تستهدف محطة وقود وغرفة جاهزة في عيتا الشعب (فيديو)
Lebanon 24
مروحية أباتشي تستهدف محطة وقود وغرفة جاهزة في عيتا الشعب (فيديو)
31/05/2025 00:40:28
31/05/2025 00:40:28
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف محطة وقود في عيتا الشعب
Lebanon 24
استهداف محطة وقود في عيتا الشعب
31/05/2025 00:40:28
31/05/2025 00:40:28
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: حريق بمحطة وقود في زابوريجيا جنوبي أوكرانيا جراء هجوم بمسيرة روسية
Lebanon 24
رويترز: حريق بمحطة وقود في زابوريجيا جنوبي أوكرانيا جراء هجوم بمسيرة روسية
31/05/2025 00:40:28
31/05/2025 00:40:28
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إيرانية: ارتفاع عدد مصابي انفجار ميناء رجائي بمدينة بندر عباس جنوب البلاد إلى 300
Lebanon 24
وسائل إعلام إيرانية: ارتفاع عدد مصابي انفجار ميناء رجائي بمدينة بندر عباس جنوب البلاد إلى 300
31/05/2025 00:40:28
31/05/2025 00:40:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد حادثة "صفعة ماكرون".. تعليق ساخر من ترامب
Lebanon 24
بعد حادثة "صفعة ماكرون".. تعليق ساخر من ترامب
16:52 | 2025-05-30
30/05/2025 04:52:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا أبلغ زيلينسكي نظيره التركي؟
Lebanon 24
ماذا أبلغ زيلينسكي نظيره التركي؟
16:51 | 2025-05-30
30/05/2025 04:51:09
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد "قسد": قواتنا على اتصال مباشر مع تركيا
Lebanon 24
قائد "قسد": قواتنا على اتصال مباشر مع تركيا
16:50 | 2025-05-30
30/05/2025 04:50:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مع مغادرته منصبه الحكومي... كيف ودّع ماسك ترامب؟
Lebanon 24
مع مغادرته منصبه الحكومي... كيف ودّع ماسك ترامب؟
16:45 | 2025-05-30
30/05/2025 04:45:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي: "حماس" استسلمت في غزة
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي: "حماس" استسلمت في غزة
16:41 | 2025-05-30
30/05/2025 04:41:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بفستان أبيض بسيط.. فنانة شهيرة تحتفل بخطوبتها وعريسها من الوسط الفني أيضا (صور)
Lebanon 24
بفستان أبيض بسيط.. فنانة شهيرة تحتفل بخطوبتها وعريسها من الوسط الفني أيضا (صور)
03:00 | 2025-05-30
30/05/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما مصير رفع الحد الأدنى للأجور؟
Lebanon 24
ما مصير رفع الحد الأدنى للأجور؟
02:15 | 2025-05-30
30/05/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"سيبو زوجي في حاله".. وفاء الكيلاني تنفعل بسبب تيم حسن ورد فعلها يُثير ضجة (فيديو)
Lebanon 24
"سيبو زوجي في حاله".. وفاء الكيلاني تنفعل بسبب تيم حسن ورد فعلها يُثير ضجة (فيديو)
23:05 | 2025-05-29
29/05/2025 11:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل فنان فجر اليوم إلى المستشفى... ما فعله بنفسه مروّع!
Lebanon 24
نقل فنان فجر اليوم إلى المستشفى... ما فعله بنفسه مروّع!
07:14 | 2025-05-30
30/05/2025 07:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أصبحت "ام عمر".. صورة جديدة لإبن الإعلامية نبيلة عواد تعرفوا إليه
Lebanon 24
أصبحت "ام عمر".. صورة جديدة لإبن الإعلامية نبيلة عواد تعرفوا إليه
03:00 | 2025-05-30
30/05/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:52 | 2025-05-30
بعد حادثة "صفعة ماكرون".. تعليق ساخر من ترامب
16:51 | 2025-05-30
ماذا أبلغ زيلينسكي نظيره التركي؟
16:50 | 2025-05-30
قائد "قسد": قواتنا على اتصال مباشر مع تركيا
16:45 | 2025-05-30
مع مغادرته منصبه الحكومي... كيف ودّع ماسك ترامب؟
16:41 | 2025-05-30
تقرير إسرائيلي: "حماس" استسلمت في غزة
16:32 | 2025-05-30
كم قتَل الجيش الإسرائيلي من الأسرى في غزة؟
فيديو
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
Lebanon 24
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
01:45 | 2025-05-30
31/05/2025 00:40:28
Lebanon 24
Lebanon 24
خلعت زوجها الأول.. هل تتزوج النجمة الشهيرة مجدّداً؟ (فيديو)
Lebanon 24
خلعت زوجها الأول.. هل تتزوج النجمة الشهيرة مجدّداً؟ (فيديو)
03:41 | 2025-05-28
31/05/2025 00:40:28
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار سقف منزلها بشكل مفاجئ.. هذا ما حصل مع هذه المؤثرة الشهيرة (فيديو)
Lebanon 24
انهار سقف منزلها بشكل مفاجئ.. هذا ما حصل مع هذه المؤثرة الشهيرة (فيديو)
01:41 | 2025-05-28
31/05/2025 00:40:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24