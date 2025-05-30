انفجار قوي في محطة وقود بمدينة كولساري الكازاخستانية

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شهدت مدينة كولساري في مقاطعة أتيراو الكازاخستانية انفجارًا قويًا أعقبه حريق هائل في محطة للوقود، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين بجروح متفاوتة، وفق ما أفادت به صحيفة "تينغري نيوز" المحلية نقلًا عن مصادر رسمية.وذكرت أن الحريق الناتج عن الانفجار امتد إلى ثلاثة مبانٍ من طابق واحد ومبنى آخر مكوّن من طابقين يقع خلف محطة الوقود، مما تسبب في أضرار جسيمة.وفي أعقاب الحادث، عقدت السلطات الإقليمية اجتماعًا طارئًا لتنسيق جهود الإغاثة، حيث تم إرسال 60 عنصر إنقاذ و10 وحدات إطفاء إلى الموقع.وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب تتصاعد بكثافة والدخان يغطي سماء المنطقة، بينما تواصل فرق الإنقاذ السيطرة على الحريق والحيلولة دون امتداده إلى بنى تحتية حيوية.وأكدت السلطات الكازاخستانية أن التحقيق لا يزال جاريًا لتحديد سبب الانفجار وتقدير حجم الأضرار المادية بشكل دقيق. (روسيا اليوم)