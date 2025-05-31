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عربي-دولي

تواجه أزمة تمويل حرجة.. الأمم المتحدة تخطط لخفض كبير في عدد موظفيها

Lebanon 24
31-05-2025 | 02:13
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طلبت الأمم المتحدة من أكثر من 60 من مكاتبها ووكالاتها وعملياتها تقديم مقترحات بحلول منتصف حزيران لتخفيض 20 بالمئة من موظفيها، في إطار جهد إصلاحي كبير لتعزيز العمليات في مواجهة أزمة تمويل حرجة.
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وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين أمس الجمعة إن التخفيضات تؤثر على نحو 14 ألف وظيفة تغطيها الميزانية العادية، أو نحو 2800 وظيفة.

وتشمل هذه التخفيضات الموظفين في المكاتب السياسية والإنسانية للأمم المتحدة ووكالاتها التي تساعد اللاجئين وتعزز المساواة بين الجنسين وتتعامل مع التجارة الدولية والبيئة والمدن.

كما أن وكالة الأمم المتحدة لدعم اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) هي أيضا على القائمة.

وقال المراقب بالأمم المتحدة تشاندرامولي راماناثان في مذكرة إلى الوكالات المتضررة إن تخفيضات الموظفين هي جزء من هدف الأمين العام أنطونيو غوتيريس لتحقيق تخفيض بين 15 و20 بالمئة في ميزانية الأمم المتحدة الحالية البالغة 72.3 مليار دولار.(سكاي نيوز)
 
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