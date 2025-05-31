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إقتصاد
نمو الاقتصاد الهندي بوتيرة أسرع من المتوقع
Lebanon 24
31-05-2025
|
05:21
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قالت وزارة الإحصاء
الهندية
في بيان، إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 7.4 بالمئة في الأشهر الثلاثة المنتهية في آذار مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي.
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ويمثل هذا أقوى نمو ربع سنوي في السنة المالية 2025، متسارعًا من نمو بنسبة 6.2 بالمئة في الربع السابق، وفقًا للبيانات الحكومية. (سكاي نيوز)
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