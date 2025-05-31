نمو الاقتصاد الهندي بوتيرة أسرع من المتوقع

قالت وزارة الإحصاء في بيان، إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 7.4 بالمئة في الأشهر الثلاثة المنتهية في آذار مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي.

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ويمثل هذا أقوى نمو ربع سنوي في السنة المالية 2025، متسارعًا من نمو بنسبة 6.2 بالمئة في الربع السابق، وفقًا للبيانات الحكومية. (سكاي نيوز)