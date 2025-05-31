Advertisement

إقتصاد

نمو الاقتصاد الهندي بوتيرة أسرع من المتوقع

Lebanon 24
31-05-2025 | 05:21
A-
A+
Doc-P-1368591-638842910107041314.jpg
Doc-P-1368591-638842910107041314.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت وزارة الإحصاء الهندية في بيان، إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 7.4 بالمئة في الأشهر الثلاثة المنتهية في آذار مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي.
Advertisement
 
ويمثل هذا أقوى نمو ربع سنوي في السنة المالية 2025، متسارعًا من نمو بنسبة 6.2 بالمئة في الربع السابق، وفقًا للبيانات الحكومية. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
نمو الاقتصاد في تونس 1.6 بالمئة
lebanon 24
31/05/2025 14:25:12 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب ينعش الاقتصاد الأميركي مع نمو القوى العاملة وتوفير فرص العمل
lebanon 24
31/05/2025 14:25:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخزانة الأميركي: نمو الاقتصاد الأميركي سيفوق توقعات صندوق النقد
lebanon 24
31/05/2025 14:25:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير من الذكاء الإصطناعيّ في الحروب: "الخوارزميات ستكون أسرع من الرصاص"
lebanon 24
31/05/2025 14:25:12 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:05 | 2025-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:53 | 2025-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:48 | 2025-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:47 | 2025-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:15 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:35 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:38 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:15 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:05 | 2025-05-31
07:00 | 2025-05-31
06:53 | 2025-05-31
06:48 | 2025-05-31
06:47 | 2025-05-31
06:40 | 2025-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24