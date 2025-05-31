الشرع يستقبل بن فرحان والوفد المرافق في دمشق

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ويضم الوفد الاقتصادي المرافق للوزير عددا من المسؤولين السعوديين البارزين في مختلف القطاعات. استقبل الرئيس السوري ، اليوم السبت، وفدا سعوديا رفيع المستوى، برئاسة فرحان، في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين.ويضم الوفد الاقتصادي المرافق للوزير عددا من المسؤولين السعوديين البارزين في مختلف القطاعات.

وسيعقد الوفد الاقتصادي جلسة مشاورات مع نظرائهم من الجانب السوري، تهدف لبحث سبل العمل المشترك بما يسهم في دعم اقتصاد ، ويعزز من بناء المؤسسات الحكومية فيها، ويحقق تطلعات الشعب السوري، حسبما أوردت "واس".



وكان في استقبال الوزير السعودي لدى وصوله إلى ، . (سكاي نيوز عربية)