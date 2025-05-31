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عربي-دولي

سعره ارتفع... هكذا أصبح السردين في هذا البلد طبق الأغنياء!

Lebanon 24
31-05-2025 | 09:42
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تشهد أسعار الأسماك في الجزائر ارتفاعا كبيرا، حتى في المدن الساحلية.
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ويُرجع مختصون هذا الارتفاع إلى عدة عوامل أبرزها الصَّيد بالمتفجرات.

وتتراوح أسعار السردين، وهو أرخص الأسماك، من 600 إلى ألف دينار أيّ 5 دولارات للكيلوغرام الواحد، وهي أسعار مرتفعة مقارنة مع سنوات ماضية، حيث كان يُطلق على "السردين" طبق الفقراء باِمتياز لانخفاض أسعاره وسهولة تحضيره.

فرضت السلطات في الجزائر عدَّة إجراءات لحماية الثروة السمكية من الاستنزاف، منها إقرار الراحة البيولوجية أي الفترة التي يُمنع فيها صيد الأسماك في السواحل الجزائرية، لتمكين الأسماك من التكاثر، وتمتد هذه الفترة من مطلع حزيران إلى 30 أيلول من كل سنة.

كما تم إطلاق عدة مشاريع، أهمها تكثيف تربية الأسماك في الأحواض، ما يسمح برفع الإنتاج، وبالتالي خفض الأسعار على المديين المتوسط والبعيد. (العربية)
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