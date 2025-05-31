أفغانستان تشيد برفع مستوى العلاقات مع باكستان

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رحبت بقرار رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية مع باكستان التي من المقرر أن يزورها وزير خارجية حكومة خلال الأيام المقبلة، وفقاً لما ذكره مكتبه السبت.تشير هذه الخطوة إلى تخفيف حدة التوتر بين الجارتين بعد أن شهدت العلاقات بين سلطات طالبان الأفغانية وباكستان - المتوترة أصلاً - فتوراً في الأشهر الأخيرة، مدفوعةً بالمخاوف الأمنية وحملة إسلام آباد لطرد عشرات الآلاف من الأفغان.وأعلن أمس الجمعة أنه سيتم ترقية في كابل إلى رتبة سفير. كما أعلنت كابل لاحقاً عن ترقية ممثلها في إسلام آباد.الأفغانية في منشور على "إكس" اليوم أن "رفع التمثيل الدبلوماسي بين أفغانستان وباكستان يمهد الطريق لتعزيز التعاون في مجالات متعددة".وقال أحمد تكال، المتحدث باسم الوزارة، لوكالة الأنباء إنه من المقرر أن يزور وزير خارجية كابل باكستان "في الأيام المقبلة".(العربية)