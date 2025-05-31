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أفغانستان تشيد برفع مستوى العلاقات مع باكستان

Lebanon 24
31-05-2025 | 12:20
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رحبت أفغانستان بقرار رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية مع باكستان التي من المقرر أن يزورها وزير خارجية حكومة طالبان خلال الأيام المقبلة، وفقاً لما ذكره مكتبه السبت.
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تشير هذه الخطوة إلى تخفيف حدة التوتر بين الجارتين بعد أن شهدت العلاقات بين سلطات طالبان الأفغانية وباكستان - المتوترة أصلاً - فتوراً في الأشهر الأخيرة، مدفوعةً بالمخاوف الأمنية وحملة إسلام آباد لطرد عشرات الآلاف من الأفغان.

وأعلن وزير الخارجية الباكستاني أمس الجمعة أنه سيتم ترقية القائم بالأعمال في كابل إلى رتبة سفير. كما أعلنت كابل لاحقاً عن ترقية ممثلها في إسلام آباد.

وأكدت وزارة الخارجية الأفغانية في منشور على "إكس" اليوم أن "رفع التمثيل الدبلوماسي بين أفغانستان وباكستان يمهد الطريق لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات متعددة".

وقال ضياء أحمد تكال، المتحدث باسم الوزارة، لوكالة الأنباء الفرنسية إنه من المقرر أن يزور وزير خارجية كابل أمير خان متقي باكستان "في الأيام المقبلة".
(العربية)
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