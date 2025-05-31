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عربي-دولي

تقدم روسي في سومي يثير قلق كييف من هجوم شامل

Lebanon 24
31-05-2025 | 14:51
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أعلنت روسيا، السبت، سيطرتها على قرية جديدة في منطقة سومي الأوكرانية، حيث أمرت سلطات كييف بعمليات إخلاء جديدة خشية هجوم واسع.
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ورغم الاتصالات الدبلوماسية المكثفة لوضع حدٍّ للغزو الروسي الذي بدأ عام 2022، فإن المعارك الضارية مستمرة في أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، السبت، السيطرة على قرية فودولاغي قرب الحدود الروسية في سومي شمال شرقي أوكرانيا، بعد إعلان السيطرة على قرى أخرى في المنطقة في الأسابيع الماضية.

كما أكدت السيطرة على قرية نوفوبيل في منطقة دونيتسك في الشرق، حيث تتركز المعارك، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلن رئيس أركان الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي، السبت، أن روسيا تركز هجماتها في مواقع عدة بمنطقة دونيتسك، أبرزها بوكروفسك وتوريتسك، وأيضاً «أجزاء من منطقة سومي».

وأشار أيضاً إلى أن القوات الروسية تكثِّف هجماتها جنوباً، في منطقة زابوريجيا، حيث تخشى أوكرانيا أيضاً وقوع هجوم. (الشرق الأوسط)
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