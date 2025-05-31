تقدم روسي في سومي يثير قلق كييف من هجوم شامل

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أعلنت ، السبت، سيطرتها على في منطقة سومي ، حيث أمرت سلطات بعمليات إخلاء جديدة خشية هجوم واسع.ورغم الاتصالات الدبلوماسية المكثفة لوضع حدٍّ للغزو الروسي الذي بدأ عام 2022، فإن المعارك الضارية مستمرة في .وأعلنت في بيان، السبت، السيطرة على قرية فودولاغي قرب الحدود الروسية في سومي شمال شرقي أوكرانيا، بعد إعلان السيطرة على قرى أخرى في المنطقة في الأسابيع الماضية.كما أكدت السيطرة على قرية نوفوبيل في في الشرق، حيث تتركز المعارك، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».وأعلن الأوكراني ، السبت، أن روسيا تركز هجماتها في مواقع عدة بمنطقة دونيتسك، أبرزها بوكروفسك وتوريتسك، وأيضاً «أجزاء من منطقة سومي».وأشار أيضاً إلى أن القوات الروسية تكثِّف هجماتها جنوباً، في منطقة زابوريجيا، حيث تخشى أوكرانيا أيضاً وقوع هجوم. (الشرق الأوسط)