أعمال شغب واعتقالات في باريس بعد تتويج "سان جيرمان" بلقب دوري "الأبطال"

شهدت أعمال شغب وتوترات أمنية، مساء السبت، عقب فوز على بنتيجة 5-0 في نهائي ، الذي أُقيم في مدينة ميونخ ، محققًا اللقب الأول في تاريخه.وذكرت صحيفة لوباريزيان أن الشرطة تدخلت لاحتواء أعمال شغب اندلعت في وبالقرب من ملعب " "، تسبّب بها "أشخاص بنوايا سيئة"، بحسب تعبيرها. كما أكدت قناة بي إف أن السلطات ألقت القبض على عشرات الأشخاص بسبب إشعالهم الألعاب النارية ومخالفتهم للنظام العام.

وفي تعليق على الأحداث، قال الفرنسي برونو ريتيلو عبر منصة "إكس": "الهمج استفزوا الشرطة، بينما استمتع الجمهور الحقيقي بمشاهدة المباراة ".وفي ميونخ، اضطرت السلطات إلى إغلاق مهرجان جماهيري في الحديقة الأولمبية قبل انطلاق المباراة بسبب التكدس الشديد، حيث امتلأ المكان بحوالي 20 ألف شخص، بينما تسلل آخرون لاحقًا لغياب الحواجز الأمنية الكافية.كما شهدت محطة مترو "الجامعة" في المدينة مشاجرات بين مشجعين، ما دفع الشرطة إلى استخدام رذاذ الفلفل لتفريق المتجمهرين. وأفادت شرطة ميونخ بحدوث اشتباكات متفرقة بين جماهير الفريقين، دون تسجيل إصابات خطرة.وفي سياق متصل، تأخر عدد من المشجعين في الوصول إلى ملعب بعد توقف أحد قطارات المترو بشكل طارئ، في حين سجلت بعض الازدحامات المرورية على الطرق المؤدية إلى الاستاد، دون تسجيل حوادث كبيرة بعد نهاية اللقاء. (العربية)