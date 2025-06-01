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عربي-دولي

أعمال شغب واعتقالات في باريس بعد تتويج "سان جيرمان" بلقب دوري "الأبطال"

Lebanon 24
01-06-2025 | 00:00
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شهدت العاصمة الفرنسية باريس أعمال شغب وتوترات أمنية، مساء السبت، عقب فوز نادي باريس سان جيرمان على إنتر ميلان بنتيجة 5-0 في نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي أُقيم في مدينة ميونخ الألمانية، محققًا اللقب الأوروبي الأول في تاريخه.
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وذكرت صحيفة لوباريزيان أن الشرطة الفرنسية تدخلت لاحتواء أعمال شغب اندلعت في شارع الشانزليزيه وبالقرب من ملعب "حديقة الأمراء"، تسبّب بها "أشخاص بنوايا سيئة"، بحسب تعبيرها. كما أكدت قناة بي إف إم تي في أن السلطات ألقت القبض على عشرات الأشخاص بسبب إشعالهم الألعاب النارية ومخالفتهم للنظام العام.
 


وفي تعليق على الأحداث، قال وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيلو عبر منصة "إكس": "الهمج استفزوا الشرطة، بينما استمتع الجمهور الحقيقي بمشاهدة المباراة على شاشة التلفزيون".

وفي ميونخ، اضطرت السلطات إلى إغلاق مهرجان جماهيري في الحديقة الأولمبية قبل انطلاق المباراة بسبب التكدس الشديد، حيث امتلأ المكان بحوالي 20 ألف شخص، بينما تسلل آخرون لاحقًا لغياب الحواجز الأمنية الكافية.

كما شهدت محطة مترو "الجامعة" في المدينة مشاجرات بين مشجعين، ما دفع الشرطة إلى استخدام رذاذ الفلفل لتفريق المتجمهرين. وأفادت شرطة ميونخ بحدوث اشتباكات متفرقة بين جماهير الفريقين، دون تسجيل إصابات خطرة.

وفي سياق متصل، تأخر عدد من المشجعين في الوصول إلى ملعب أليانز أرينا بعد توقف أحد قطارات المترو بشكل طارئ، في حين سجلت بعض الازدحامات المرورية على الطرق المؤدية إلى الاستاد، دون تسجيل حوادث كبيرة بعد نهاية اللقاء. (العربية)
 
 

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