25
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
27
o
النبطية
25
o
زحلة
24
o
بعلبك
22
o
بشري
24
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
زلزال بقوة 7 درجات يهدّد إسطنبول.. وخبير تركي يحذر!
Lebanon 24
01-06-2025
|
00:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذّر الخبير
التركي
البارز في علم الزلازل، ناجي جورير، من خطر داهم يهدد مدينة إسطنبول والمناطق الساحلية في
بحر مرمرة
، مشيراً إلى أن صدع كومبورجاز النشط قادر على توليد زلزال مدمر تتجاوز قوته 7 درجات على مقياس ريختر.
Advertisement
وأوضح جورير أن بحر مرمرة يحتوي على ثلاثة صدوع رئيسية نشطة، لكن الخطر الأكبر يكمن في صدع كومبورجاز الممتد على مسافة 75 كيلومتراً، والذي لم ينكسر بعد في معظمه، ما يجعله معرضاً للانفجار الزلزالي في أي لحظة.
وأضاف أن الزلازل المدمرة التي ضربت المنطقة عام 1999 تسببت في نقل ضغوط كبيرة إلى هذه الصدوع، مما زاد من احتمالية انكسار كومبورجاز قريباً، مؤكداً أن إسطنبول ستكون في مرمى الزلزال مباشرة، إلى جانب سائر المناطق المحيطة بمرمرة.
وسلّط جورير الضوء على خطورة منطقة سيلفري، موضحاً أن طبيعة التربة المفككة والمشبعة بالمياه هناك تساهم في تضخيم موجات الزلزال بدلاً من امتصاصها، مما يعزز تأثيرها التدميري على المباني. وأشار إلى أن الأخطاء الإنشائية في مثل هذه المناطق تزيد من حجم الأضرار المحتملة.
وشدّد على ضرورة إجراء دراسات شاملة للتربة، واتباع تخطيط عمراني صارم متعدد الجوانب لتفادي تكرار سيناريو كارثة أفجلار عام 1999، عندما تسببت هشاشة البنية التحتية في خسائر بشرية ومادية جسيمة.
واختتم جورير تحذيراته بتأكيده على حتمية وقوع الزلزال في هذه المنطقة، قائلاً: "السؤال ليس ما إذا كان الزلزال سيحدث، بل كيف سنتعامل معه. الاستعداد الجيد يمكن أن يحول دون تحوله إلى كارثة، أما الإهمال فثمنه سيكون فادحاً." (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
زلزال بقوة 4.3 درجات يهز إسطنبول مجددًا!
Lebanon 24
زلزال بقوة 4.3 درجات يهز إسطنبول مجددًا!
01/06/2025 11:43:32
01/06/2025 11:43:32
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز عن المركز الأوربي لرصد الزلازل: زلزال بقوة 6.3 درجات قرب سواحل الإكوادور
Lebanon 24
رويترز عن المركز الأوربي لرصد الزلازل: زلزال بقوة 6.3 درجات قرب سواحل الإكوادور
01/06/2025 11:43:32
01/06/2025 11:43:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بقوة 3,3 درجات.. زلزال يضرب دولة عربية!
Lebanon 24
بقوة 3,3 درجات.. زلزال يضرب دولة عربية!
01/06/2025 11:43:32
01/06/2025 11:43:32
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب مناطق قبالة سواحل المكسيك
Lebanon 24
زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب مناطق قبالة سواحل المكسيك
01/06/2025 11:43:32
01/06/2025 11:43:32
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
تابع
قد يعجبك أيضاً
كاميرات توثّق لحظة إطلاق النار على فلسطينيين أثناء تسلّم المساعدات
Lebanon 24
كاميرات توثّق لحظة إطلاق النار على فلسطينيين أثناء تسلّم المساعدات
04:27 | 2025-06-01
01/06/2025 04:27:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"Responsible Statecraft": لهذه الأسباب لا ينبغي لترامب الانسحاب من محادثات الحرب في أوكرانيا
Lebanon 24
تقرير لـ"Responsible Statecraft": لهذه الأسباب لا ينبغي لترامب الانسحاب من محادثات الحرب في أوكرانيا
03:30 | 2025-06-01
01/06/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
احتراق سيارات وتخريب واعتقالات.. هذا ما جرى في باريس بليلة واحدة
Lebanon 24
احتراق سيارات وتخريب واعتقالات.. هذا ما جرى في باريس بليلة واحدة
03:04 | 2025-06-01
01/06/2025 03:04:36
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا تتحضّر لورشة إعادة الإعمار.. طرابلس منصّة وبابٌ موصد بوجه لبنان
Lebanon 24
سوريا تتحضّر لورشة إعادة الإعمار.. طرابلس منصّة وبابٌ موصد بوجه لبنان
03:00 | 2025-06-01
01/06/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة بين أميركا ولبنان.. أورتاغوس تعتزم ترك منصبها
Lebanon 24
مفاجأة بين أميركا ولبنان.. أورتاغوس تعتزم ترك منصبها
02:58 | 2025-06-01
01/06/2025 02:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تحذيرٌ بشأن الـ100 ألف ليرة.. معلومة للمواطنين
Lebanon 24
تحذيرٌ بشأن الـ100 ألف ليرة.. معلومة للمواطنين
14:08 | 2025-05-31
31/05/2025 02:08:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. تايلاند تتربع على عرش مسابقة ملكة جمال العالم 2025
Lebanon 24
بالصور.. تايلاند تتربع على عرش مسابقة ملكة جمال العالم 2025
12:07 | 2025-05-31
31/05/2025 12:07:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... فنان لبنانيّ يتحدّث بتأثر عن أولاده: "4 سنين هني بعاد عني"
Lebanon 24
بالفيديو... فنان لبنانيّ يتحدّث بتأثر عن أولاده: "4 سنين هني بعاد عني"
06:00 | 2025-05-31
31/05/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل السيارة... نبيلة عواد تنشر صورة جديدة لابنها عمر
Lebanon 24
من داخل السيارة... نبيلة عواد تنشر صورة جديدة لابنها عمر
10:10 | 2025-05-31
31/05/2025 10:10:55
Lebanon 24
Lebanon 24
في الأسواق اللبنانية.. لماذا أصبح شراء أكثر من حبتين من هذا المنتج ممنوعًا؟
Lebanon 24
في الأسواق اللبنانية.. لماذا أصبح شراء أكثر من حبتين من هذا المنتج ممنوعًا؟
15:15 | 2025-05-31
31/05/2025 03:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:27 | 2025-06-01
كاميرات توثّق لحظة إطلاق النار على فلسطينيين أثناء تسلّم المساعدات
03:30 | 2025-06-01
تقرير لـ"Responsible Statecraft": لهذه الأسباب لا ينبغي لترامب الانسحاب من محادثات الحرب في أوكرانيا
03:04 | 2025-06-01
احتراق سيارات وتخريب واعتقالات.. هذا ما جرى في باريس بليلة واحدة
03:00 | 2025-06-01
سوريا تتحضّر لورشة إعادة الإعمار.. طرابلس منصّة وبابٌ موصد بوجه لبنان
02:58 | 2025-06-01
مفاجأة بين أميركا ولبنان.. أورتاغوس تعتزم ترك منصبها
02:26 | 2025-06-01
تفاصيل حديث بين الشرع وجل أعمال أميركي.. خبر يكشفها
فيديو
مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
Lebanon 24
مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
11:50 | 2025-05-31
01/06/2025 11:43:32
Lebanon 24
Lebanon 24
رقصت بإثارة ودلع.. للمرة الأولى روبي تُحيي حفلا في الأردن (فيديو)
Lebanon 24
رقصت بإثارة ودلع.. للمرة الأولى روبي تُحيي حفلا في الأردن (فيديو)
01:50 | 2025-05-31
01/06/2025 11:43:32
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
Lebanon 24
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
01:45 | 2025-05-30
01/06/2025 11:43:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24