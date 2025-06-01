انهيار جسر يرعب روسيا.. 7 قتلى وعشرات المصابين (فيديو وصور)

أعلن حاكم مقاطعة بريانسك بغرب ، ، أن حصيلة المصابين في حادث خروج قطار ركاب عن مساره نتيجة انهيار جسر بريانسك، ارتفعت إلى 69 شخصًا، بينهم ثلاثة أطفال.



وأوضح بوغوماز في بيان نُشر عبر حسابه على " " أن ثلاثة من المصابين حالتهم حرجة، من بينهم طفل واحد، بينما نُقل 44 شخصًا إلى المستشفى، ويخضع 22 آخرون للمتابعة الطبية.

🚨⚡️ كارثة انهيار جسر.



69 مصاباً في حادث قطار ببريانسك إثر انهيار جسر



انهار جسر في منطقة بريانسك الروسية أثناء مرور قطار ركاب تحته، مما أدى إلى سقوط شاحنات على .

وأسفر الحادث عن إصابة 69 شخصاً، والعدد مرشح للارتفاع.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الحادث وقع قرب قرية… pic.twitter.com/mkvVTekiB6 — الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) June 1, 2025 Advertisement



وكانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق عن مصرع سبعة أشخاص في الحادث، إضافة إلى إصابة 33 آخرين، قبل أن يتم تحديث الأرقام في ظل استمرار عمليات الإنقاذ والإسعاف.



وتعود تفاصيل الحادث إلى الساعة 22:50 من مساء السبت، حين تلقت السلطات بلاغًا بانهيار جسر للسيارات في منطقة فيغونيتشسكي، وأعقب ذلك إعلان شركة سكك حديد عن خروج قطار ركاب عن مساره في موقع الحادث، مرجعةً السبب إلى ما وصفته بـ"تدخل غير قانوني في عمل منظومة النقل".



من جانبها، أكدت أن فريق التحقيقات الإقليمي المتخصص في النقل بدأ العمل على تحديد ملابسات انهيار ، في حين يتواصل التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة آثار الحادث وضمان سلامة الخطوط الحديدية في المنطقة. وكانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق عن مصرع سبعة أشخاص في الحادث، إضافة إلى إصابة 33 آخرين، قبل أن يتم تحديث الأرقام في ظل استمرار عمليات الإنقاذ والإسعاف.وتعود تفاصيل الحادث إلى الساعة 22:50 من مساء السبت، حين تلقت السلطات بلاغًا بانهيار جسر للسيارات في منطقة فيغونيتشسكي، وأعقب ذلك إعلان شركة سكك حديد عن خروج قطار ركاب عن مساره في موقع الحادث، مرجعةً السبب إلى ما وصفته بـ"تدخل غير قانوني في عمل منظومة النقل".من جانبها، أكدت أن فريق التحقيقات الإقليمي المتخصص في النقل بدأ العمل على تحديد ملابسات انهيار ، في حين يتواصل التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة آثار الحادث وضمان سلامة الخطوط الحديدية في المنطقة.