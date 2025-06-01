انهيار جسر يرعب روسيا.. 7 قتلى وعشرات المصابين (فيديو وصور)

🚨⚡️ كارثة انهيار جسر.
69 مصاباً في حادث قطار ببريانسك إثر انهيار جسر
انهار جسر في منطقة بريانسك الروسية أثناء مرور قطار ركاب تحته، مما أدى إلى سقوط شاحنات على القطار.
وأسفر الحادث عن إصابة 69 شخصاً، والعدد مرشح للارتفاع.
وتشير المعلومات الأولية إلى أن الحادث وقع قرب قرية… pic.twitter.com/mkvVTekiB6
— الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) June 1, 2025
🚨⚡️ كارثة انهيار جسر.
69 مصاباً في حادث قطار ببريانسك إثر انهيار جسر
انهار جسر في منطقة بريانسك الروسية أثناء مرور قطار ركاب تحته، مما أدى إلى سقوط شاحنات على القطار.
وأسفر الحادث عن إصابة 69 شخصاً، والعدد مرشح للارتفاع.
وتشير المعلومات الأولية إلى أن الحادث وقع قرب قرية… pic.twitter.com/mkvVTekiB6