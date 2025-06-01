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عربي-دولي

انهيار جسر يرعب روسيا.. 7 قتلى وعشرات المصابين (فيديو وصور)

Lebanon 24
01-06-2025 | 00:41
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أعلن حاكم مقاطعة بريانسك بغرب روسيا، ألكسندر بوغوماز، أن حصيلة المصابين في حادث خروج قطار ركاب عن مساره نتيجة انهيار جسر جنوب غرب مدينة بريانسك، ارتفعت إلى 69 شخصًا، بينهم ثلاثة أطفال.

وأوضح بوغوماز في بيان نُشر صباح اليوم عبر حسابه على "تلغرام" أن ثلاثة من المصابين حالتهم حرجة، من بينهم طفل واحد، بينما نُقل 44 شخصًا إلى المستشفى، ويخضع 22 آخرون للمتابعة الطبية.
 
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وكانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق عن مصرع سبعة أشخاص في الحادث، إضافة إلى إصابة 33 آخرين، قبل أن يتم تحديث الأرقام في ظل استمرار عمليات الإنقاذ والإسعاف.

وتعود تفاصيل الحادث إلى الساعة 22:50 من مساء السبت، حين تلقت السلطات بلاغًا بانهيار جسر للسيارات في منطقة فيغونيتشسكي، وأعقب ذلك إعلان شركة سكك حديد موسكو عن خروج قطار ركاب عن مساره في موقع الحادث، مرجعةً السبب إلى ما وصفته بـ"تدخل غير قانوني في عمل منظومة النقل".

من جانبها، أكدت لجنة التحقيق الروسية أن فريق التحقيقات الإقليمي المتخصص في النقل بدأ العمل على تحديد ملابسات انهيار الجسر، في حين يتواصل التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة آثار الحادث وضمان سلامة الخطوط الحديدية في المنطقة.
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