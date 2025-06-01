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عربي-دولي

إيلون ماسك ينفي تعاطيه المخدرات: "نيويورك تايمز تكذب"

Lebanon 24
01-06-2025 | 01:58
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نفى الملياردير الأميركي إيلون ماسك السبت، ما ورد في تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، أفاد باستخدامه الكيتامين ومواد مخدّرة أخرى بكثرة خلال عام 2024، بالتزامن مع الحملة الانتخابية الأميركية.
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وكانت الصحيفة قد زعمت أن ماسك، الذي شغل منصب مستشار للرئيس دونالد ترامب، استهلك كميات كبيرة من الكيتامين وصلت إلى حد التأثير على مثانته، كما أوردت تعاطيه لحبوب هلوسة ونوع من الفطر المخدر، إلى جانب سفره في إحدى الرحلات حاملاً علبة مليئة بالحبوب.

وفي منشور عبر منصته "إكس"، علّق ماسك على التقرير بالقول: "للتوضيح، أنا لا أتعاطى المخدرات! نيويورك تايمز تكذب". وأضاف: "جربت الكيتامين بوصفة طبية قبل بضع سنوات، وقد صرّحت بذلك علنًا على إكس. لقد ساعدني في الخروج من أزمة نفسية قاتمة، لكنني لم أتناوله منذ ذلك الحين".

وفيما يتعلق بكدمة ظهرت حول عينه اليمنى خلال لقاء وداعي مع الرئيس ترامب في المكتب البيضاوي، نفت مصادر مقربة أن تكون مرتبطة بأي سلوك غير طبيعي، فيما قال ماسك إن سبب الكدمة هو لكمة غير متعمدة من ابنه الصغير "إكس" أثناء اللعب معه.

ورغم ظهور علامات جسدية أثارت الجدل، شدد ماسك على أن "كل ما ورد في التقرير هو تشويه للحقائق"، مضيفًا بسخرية: "لم أكن بالقرب من فرنسا"، في إشارة إلى مزاعم تعاطيه هناك.

من جانبه، علّق الرئيس دونالد ترامب على التقرير بالقول: "لم أكن على علم بذلك"، مضيفًا: "أعتقد أن إيلون ماسك شخص رائع".

وكان ماسك قد أقر سابقًا باستخدام الكيتامين تحت إشراف طبي لمعالجة حالة ذهنية سلبية، مؤكدًا أن ذلك ساعده في أداء عمله بشكل أفضل. (العربية)
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