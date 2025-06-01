إيلون ماسك ينفي تعاطيه المخدرات: "نيويورك تايمز تكذب"

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نفى الملياردير الأميركي السبت، ما ورد في تقرير لصحيفة تايمز، أفاد باستخدامه الكيتامين ومواد مخدّرة أخرى بكثرة خلال عام 2024، بالتزامن مع الحملة الأميركية.وكانت الصحيفة قد زعمت أن ، الذي شغل منصب مستشار للرئيس ، استهلك كميات كبيرة من الكيتامين وصلت إلى حد التأثير على مثانته، كما أوردت تعاطيه لحبوب هلوسة ونوع من المخدر، إلى جانب سفره في إحدى الرحلات حاملاً علبة مليئة بالحبوب.وفي منشور عبر منصته "إكس"، علّق ماسك على التقرير بالقول: "للتوضيح، أنا لا أتعاطى المخدرات! نيويورك تايمز تكذب". وأضاف: "جربت الكيتامين بوصفة طبية قبل بضع سنوات، وقد صرّحت بذلك علنًا على إكس. لقد ساعدني في الخروج من أزمة نفسية قاتمة، لكنني لم أتناوله منذ ذلك الحين".وفيما يتعلق بكدمة ظهرت حول عينه اليمنى خلال لقاء وداعي مع في ، نفت مصادر مقربة أن تكون مرتبطة بأي سلوك غير طبيعي، فيما قال ماسك إن سبب الكدمة هو لكمة غير متعمدة من ابنه الصغير "إكس" أثناء اللعب معه.ورغم ظهور علامات جسدية أثارت الجدل، شدد ماسك على أن "كل ما ورد في التقرير هو تشويه للحقائق"، مضيفًا بسخرية: "لم أكن بالقرب من "، في إشارة إلى مزاعم تعاطيه هناك.من جانبه، علّق على التقرير بالقول: "لم أكن على علم بذلك"، مضيفًا: "أعتقد أن إيلون ماسك شخص رائع".وكان ماسك قد أقر سابقًا باستخدام الكيتامين تحت إشراف طبي لمعالجة حالة ذهنية سلبية، مؤكدًا أن ذلك ساعده في أداء عمله بشكل أفضل. (العربية)